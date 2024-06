Claves de la nueva patronal

Cuando el PP decidió que el verdadero sustituto de Valcárcel sería Pedro Antonio Sánchez descartando la continuidad de Alberto Garre, le apunté al nominado que tendría que conquistarse a la patronal, pues su presidente, José María Albarracín, había apoyado la continuidad del interino. La respuesta de PAS fue: «Albarracín apoya a Alberto porque es el actual presidente; cuando yo sea presidente me apoyará a mí». Y así fue, incluso antes, pues el jefe de CROEM participó en un vídeo electoral en favor del nuevo candidato.

Se cumplía así la regla no escrita, pero muy divulgada, de que los empresarios aspiran a llevarse bien con el Gobierno, lo presida quien lo presida o sea del color que sea. De hecho, si la patronal murciana tiene algún reproche que hacer a Fernando López Miras es que mantenga una política de confrontación con el Gobierno central. En un reciente almuerzo con periodistas para celebrar su despedida, Albarracín apeló a la actitud del presidente valenciano, Carlos Mazón, a quien elogió por priorizar sus asuntos resguardado de las trifulcas contra Pedro Sánchez. La lógica consiste en que no es muy práctico mantener camorra con quien, a la vez, le exiges colaboración para solucionar tus problemas. En el PSOE ya se aplicaron esa medicina al evitar la compatibilidad de sus alcaldes con la condición de diputados: «No pueden hacer labor de oposición en la Asamblea, pues necesitan tener buenas relaciones con los consejeros del Gobierno», decían.

Un presidente político

Un punto en el que el nuevo jefe de la patronal, Miguel López Abad, parece estar plenamente de acuerdo con el saliente es en la necesidad de que López Miras rebaje el tono de confrontación, aunque es muy fácil predicar, ya que Antonio Garamendi, el alto dirigente de la CEOE, no se priva de lanzar dardos contra el Gobierno Sánchez y particularmente a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a pesar de que en la anterior legislatura firmó con ella acuerdos que parecían imposibles. Si en la actual no se han producido nuevos consensos tal vez sea porque aún no hay acción de Gobierno.

La década de Albaracín al frente de CROEM ha estado presidida por la buena relación con los Gobiernos del PP, particularmente con el de López Miras. Éste ha asumido iniciativas planteadas y diríase que elaboradas desde la propia patronal acerca de una de las inquietudes más visibles del sector empresarial: la desburocratización de los procedimientos para emprender e invertir, algo que constituye una necesidad evidente, pero que a la vez arrastra una cierta polémica por lo que pudiera interpretarse como licencias preventivas que pudieran afectar a la protección de valores medioambientales, al menos en el prejuicio de la oposición.

Albarracín ha sido un presidente político, en el sentido de que ha empatizado con la lógica de los distintos grupos, con los que ha mantenido diálogo e intercambio de información, y ha puesto la maquinaria de CROEM a trabajar en la elaboración de informes y proyectos con más eficacia, en determinados asuntos, que la del propio Gobierno. Ha llevado a cabo una excelente gestión interna en una organización que encontró devastada por la crisis del ladrillo, ha atendido hasta los problemas particularísimos de unas y otras empresas, y se ha mantenido en una actitud de independencia respecto a intereses parciales, pues su propia condición de empresario en una actividad que no requiere de intervenciones gubernamentales lo ha alejado de toda suspicacia. Su relación con los sindicatos ha sido buena, más allá de los aspectos de naturaleza puramente política o ideológica.

Rumores portuarios

Durante la semana han cundido los rumores acerca de que la buena relación con López Miras no iba a facilitar la jubilación política de Albarracín, y se le ha atribuido la candidatura para presidir el Puerto de Cartagena, un cargo sometido a provisionalidad desde hace tanto tiempo que roza lo imprudente. La tardanza en el nombramiento se explicaría así a la espera de que el jefe de CROEM oficializara su relevo, pero también lo avalarían otros aspectos como su buena sintonía con algunos de los cargos técnicos de la Autoridad Portuaria y el hecho de que no levantaría celos en la curia popular, donde hay candidatos para tan suculenta canonjía, al no pertenecer al cabildo, por lo tanto no habría discriminación entre postulantes orgánicos. Pero Albarracín lo niega enérgicamente, así como hacen también en su entorno. Lo que sí ha venido expresando el ya ex de CROEM es la necesidad de que se produzca ese nombramiento (para el que siempre ha sugerido al actual presidente provisional, Pedro Pablo Hernández), que, por cierto, no es la única sorprendente vacante que existe en la nomenclatura de organismos regionales, como el Consejo Jurídico o el Consejo Social de la Universidad de Murcia, sin que el Gobierno regional parezca tener prisa alguna por actualizarlas.

Continuidad, pero...

Prueba de la confianza indiscutida que ha merecido la gestión de Albarracín es que ha podido designar a su sustituto con el beneplácito de todas las organizaciones sectoriales y sin competencia alguna. Esto conduce a una impresión de continuidad, aunque es sabido por la experiencia que en toda instancia los delfines tienden a trazar su propio territorio y suelen ser rebeldes al tutelaje. Tal vez el espíritu de continuidad se produzca más por el hecho de que CROEM es una organización con representaciones corporativas más que de gestores individualistas antes que porque López Abad sea el receptor de toda la confianza de Albarracín.

El nuevo presidente presenta un perfil distinto. Ha tenido un estreno en el que lo más llamativo ha sido una anécdota por encima de lo categórico. En su discurso inaugural se refirió a los sindicalistas como «personas como todas las demás», lo que fue refrendado con un coro de carcajadas, tal vez interpretando el auditorio que se trataba de un destello de ironía. Pero, en realidad, la frase de López Abad parecía tener una seria intención de respeto mal enunciado. ¿De qué mentalidad procede uno cuando para naturalizar el reconocimiento de los demás ha de empezar por admitir que también son personas? Pero, enfín, ya está dicho que se trata de una anécdota que es seguro que no será la única, pues López Abad parece disponer de una campechanía y desparpajo que probablemente procedan de su origen en la pedanía de La Arboleja, del que presume.

Ha presidido durante seis años la Cámara de Comercio de Murcia, que tradicionalmente ha sido un vaso comunicante de CROEM, aunque la relevancia actual de esta institución es de tono menor, pues en la práctica el Instituto de Fomento ha usurpado sus funciones. Pero sin duda le ha dado la experiencia, las relaciones y el conocimiento suficientes para dar el paso, una vez debidamente entrenado, a una función de mucho mayor alcance, en realidad todo un poder fáctico.

Ortodoxia empresarial

Las primeras percepciones sobre el nuevo presidente anuncian un perfil mucho más ortodoxo que el de su antecesor. Reproduce sin ambages el canon clásico de las posiciones empresariales, señala los subsidios como un principal elemento de desmotivación para el empleo, y aunque advierte sutilmente al Gobierno regional que no puede gastar más de lo que ingresa no se le ocurre añadir que reducir los impuestos contribuye a fatigar el debe sobre el haber. Y a la vez que, como Albarracín, considera poco productiva la confrontación entre Administraciones, en realidad cuando se refiere al Gobierno central emplea las mismas claves que López Miras.

En otro orden de cosas, él mismo ha puesto por delante su ‘conversión cristiana’, ajena a los carismas convencionales, como si ésta fuera la característica esencial de su personalidad. Pero creemos advertir que no se trata de una proclamación ideológica que vaya a determinar su actuación desde un conservadurismo moral, sino una reflexión personal que le sirve de refuerzo interior. Tal vez si compartiera la Doctrina Social de la Iglesia tendríamos a un presidente de CROEM comprometido con la justicia social de la que tanto abominan ahora los liberales reconvertidos al mileismo.

Hace falta un plan

Los más interesante de su irrupción es que, desde la primera puesta en escena, alude a la necesidad de un plan empresarial de Región. Es decir, echa de menos un marco, un proyecto, un programa, una hoja de ruta, llamémosle como queramos. Esto indica que no se trata de alguien que venga a administrar el día a día sino que aspira a contribuir a la creación de un modelo, algo que, en efecto, está por diseñar de manera precisa en esta Región.

López Abad tiene la prudencia de hablar de un ‘plan empresarial’, lo que parece reducirlo al ámbito que le toca gestionar, pero es obvio que tal empeño carecería de sentido si no estuviera inserto o fuera la gasolina de un plan de Región más abierto y estructural. En el debate sobre el estado de la Región celebrado esta semana, López Miras, con mucha habilidad, ha sorteado el análisis sobre su gestión durante el último periodo colocando numerosos titulares con nuevas iniciativas de su Gobierno, algunas más interesantes que otras. Pero todas ellas juntas no constituyen un auténtico programa de Gobierno, reconocible y plenamente estructurado. El presidente de CROEM parece, de entrada, una personalidad metódica, amiga de que su actividad discurra sobre un guion establecido, con objetivos claros y concertados. Pergeñar un plan es un buen plan. Quedémonos con esto.

Los sindicatos, como observamos el pasado Primero de Mayo, se llevan muy bien con el Gobierno de Sánchez. Los empresarios murcianos aspiran a lo propio con el Gobierno regional, lo que hasta ahora ha sido un hecho. Veremos si unos y otros agentes sociales pueden hacer compatibles sus respectivas complicidades.

