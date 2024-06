Dora, la más guapa

«Aquí hay muchas mujeres guapas. Que se vayan». Genio y figura, dijo alguien. La ironía como último bastión de la memoria. Dora, la Catarineu, quería ser la única bella del retrato, para el que posaba poniendo caritas y jugando con su abanico. Un buen grupo de admiradores y, sin embargo, amigos, acudimos a reclamo de sus hijas Marta y Carlota y del director del Mubam, Juan García Sandoval, a festejar que estamos vivos en compañía de la más vitalista de todos nosotros, aunque ahora haya preferido distanciarse en compañía del señor Alzheimer.

Su memoria no le da para reconocernos, pero estimula los recuerdos de los demás. Cuando pienso en Dora la veo conduciendo a toda velocidad (la que permitía aquel Dyane 6 amarillo) por carreteras secundarias del Mar Menor o levantando polvaredas de arena fina por aquellos caminos. O creando el pánico al soltar la palabra follar en reuniones con gente muy formal. Una vez la incluyeron en una representación de personalidades de Cartagena que debía compartir un desayuno con el entonces presidente Aznar, quien trataba de explicar que no sería posible crear la UPCT porque «no se puede poner una Universidad en cada ciudad», a lo que Dora replicó: «Universidad o muerte», y lo demás fue silencio. Después, se hizo amiga de Ana Botella y le vendió cuadros, porque tonta no es.

Dora es la libertad guiando al pueblo, luchadora y cariñosa, artista en todas las acepciones, desmesurada, incorrecta, juguetona, generosa y más que excelente pintora. Una vez, cómo me vería, me regaló un suéter azul marino de cuello redondo, bonito y caro: «Ponte esto, chaval, y estarás guapo». Dora.

En su fiesta, Dora se animó a bailar y hacía revuelos con su falda, como las folclóricas; sin embargo, no se reconoce en las fotos y le son indiferentes las imágenes de sus catálogos. Pero su presencia física permanece intacta, como su sonrisa y sus maravillosos ojos escrutadores. Es ella, como siempre. Y, como siempre, junto a ella desaparece la tristeza.

Qué buena tarde pasamos, una vez más, con Dora. Habrá que esperar un año o dos para su exposición antológica en el Mubam, donde regresaremos a la fuerza de su ingenio creativo, expresión pura de una personalidad tan torrencial. Que se aparten las guapas, que llega Dora.

