El irresistible atractivo del transgresor

Una de las sorpresas que nos han deparado las elecciones al Parlamento Europeo del día 9 ha sido la emergencia de un grupo prácticamente desconocido con el pintoresco nombre de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF). El grupo ha conseguido tres escaños, que serán ocupados por tres desconocidos eurodiputados a cuyo frente se encuentra un líder, no menos desconocido para el ciudadano medio, que se hace llamar Alvise Pérez. Primero fue el desgajamiento de Vox del tronco del PP. Y ahora SALF se desgaja de Vox. Abascal defiende lo que el PP nunca se había atrevido —hasta ahora—y SALF proclama sin complejos lo que, de momento, calla Vox.

A pesar del radicalismo de las proclamas de la extrema derecha y de la extrema-extrema derecha, no podemos decir que sus líderes sean entusiastas incendiarios con una visión delirante de la sociedad y la política. Tanto Abascal como Alvise tienen una trayectoria de consumados arribistas cuya virtud más acendrada es más el cinismo que el fanatismo. No hay que recordar el confortable chiringuito del PP a cuyos pechos se alimentó durante una temporada a Abascal. Alvise ha tenido también una escuela de pragmatismo chaquetero en la universidad del inefable Toni Cantó en Valencia. Eso no impide que el corrimiento de la derecha se realice hacia doctrinas cada vez más desprejuiciadas, cada vez más antisistema.

¿De dónde ha salido ese radicalismo exacerbado que representa Alvise? Sin duda de las profundidades de las redes sociales, especialmente de X, antes llamada Twitter, aunque también de Telegram. Allí es donde el líder emergente ha lanzado sus proclamas y donde ha comprobado que había agua antes de lanzarse a la piscina. Un agua ya de por sí turbia y que cuanto más se agita más sedimentos oscuros hace aflorar. Es en esa red social donde encuentran acomodo los mensajes de odio más exacerbados y en la que todos compiten por soltar el exabrupto más salvaje. Sería largo de analizar por qué en esa red han encontrado su nicho los odiadores más extremos, pero es un hecho que en X es donde se puede recoger más cosecha si se siembra radicalismo. Algunos están sabiendo explotar ese filón y, a diferencia de la mayoría, no lo hacen de forma nada anónima, sino todo lo contrario, buscando palmeros que se adhieran a sus consignas. El que tiene alma de palmero solo tiene que cruzarse en el camino de alguien que cante para acompañarlo. Y hay palmeros políticos de toda laya y en todo el espectro. Véase, por ejemplo, a toda una vicepresidenta primera del Gobierno ejerciendo la función de palmera gesticulante en las últimas intervenciones de Sánchez en el Parlamento.

Lo que sí podría ser un misterio es de dónde salen esos más de 800.000 votantes que ha tenido SALF en las elecciones del 9 de junio. Se han hecho diversos estudios estadísticos que muestran que el votante de SALF y el de Vox no se diferencian demasiado en términos sociológicos. Fundamentalmente son varones jóvenes que viven en ciudades de tamaño medio. Curiosamente, no se puede establecer un perfil concreto por la renta percibida. Los votantes de Alvise proceden en muy parecida proporción de todas las franjas de renta.

Así que esos análisis que aluden a la desesperación, la falta de horizonte o la pérdida de renta, expresan apriorismos que no encajan fácilmente con lo que los estudios de campo arrojan. De modo que habrá que indagar más a fondo para entender qué es lo que empuja a la gente a elegir a un líder que ya no se deja clasificar simplemente como ultranacionalista, xenófobo y eurófobo. Esa bandera ya la enarbolaba Vox. El salto se ha dado directamente a la posición antisistema. Que Alvise haya proclamado que quería ser eurodiputado para blindarse con el aforamiento de los parlamentarios frente a las causas judiciales que tiene pendientes y que pese a ello lo hayan votado lleva inevitablemente a pensar en el Trump condenado por un tribunal penal y a la vez gran favorito en las futuras elecciones presidenciales estadounidenses. El irresistible atractivo del transgresor.

