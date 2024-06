Lo tengo dicho, no es por nada. Lo que se planteaba como un referéndum sobre Sánchez puede acabar siendo un referéndum sobre Feijóo. Todas las encuestas publicadas ayer por los grandes medios deben haber provocado no poca alarma en la sede de Génova. El PP gana en todas, pero no tira.

La de El País señala que conforme pasan los días de campaña, el PSOE avanza hasta colocarse cada vez más cerca del PP. Los medios conservadores, Abc y La Razón, dan mayor respiro a los populares, pero a una distancia porcentual y en número de escaños poco significativa; la de El Mundo también recoge que los socialistas recortan, la de El Español que remontan y, atención, la de GESOP para nuestro grupo editor, Prensa Ibérica, publicada por La Opinión, anuncia un empate técnico. Solo la del CIS de Tezanos de la pasada semana prevé la victoria del PSOE

Gana el PP, poca sorpresa, y es cierto que con un importante avance sobre las anteriores europeas, pero los socialistas le siguen los pasos echándole el aliento al cogote, y todavía queda campaña. A Feijóo le perjudica, claro, la nueva emergencia de Vox, aupado por la dinámica creciente de la extrema derecha europea, mientras a Sánchez le hacen poca pupa los partidos a su izquierda, Sumar y Podemos, que apenas consiguen salvar la cresta de sus listas de candidatos.

La síntesis de las encuestas no es muy estimulante para el PP, pues vista su crítica radical al partido del Gobierno debería optar a una mayor recompensa, a una señal de que en unas próximas elecciones generales el triunfo solvente de Feijóo estaría cantado. Sin embargo, lo que estos sondeos desprenden es que el PSOE de Sánchez dispone de una capacidad de recuperación insólita, y todo enmedio de polémicas nunca vistas sobre corrupción doméstica, política internacional desmadrada en casi todos los aspectos y juegos malabares con la amnistía para mantenerse en el poder.

Si Feijóo no consigue un respaldo especialmente significativo respecto a Sánchez, es muy probable que en el PP se destape una crisis de liderazgo más o menos larvada, pues pocas veces se dará una circunstancia en que los socialistas estén más controvertidos. Si aciertan las encuestas, Sánchez tendría poco que perder, pero Feijóo se la juega.

