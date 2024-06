UCAM Murcia: más que idolos

En estos momentos los directivos y aficionados de Valencia Basket se están dando cuenta de que el problema no eran ellos, y puede que incluso los primeros recapaciten algunas decisiones tal vez tomadas en caliente. No queda tampoco mucho, créanme, para que empiecen a considerar que habernos llevado al tercer partido tuvo incluso su mérito. Kendrick Perry, por su parte, ya no volverá a decir al descanso ante las cámaras que tras haber contenido al rival es el momento de machacarlo en la segunda parte. No digo en esta eliminatoria, ni cuando juegue contra el UCAM. Digo que en toda su vida.

Ya les adelanto que yo, como ese chiste de los dos que estaban atados a las vías del tren mientras se veía acercarse al mismo a unos pocos metros, soy un optimista desmesurado, como uno de los dos personajes al que el otro le pide que se calle ya, que su optimismo es patológico. Y que no esperen un articulo prudente ni moderado. De eso nada. A los que desde siempre nos ha fascinado el deporte no se nos escapa que en él de vez en cuando suceden cosas muy extrañas en forma de un equipo en el que todo encaja a la perfección y entonces explota y deja a todo el mundo sin palabras y a todo títere sin cabeza.

Las tres victorias a domicilio previas en estos Playoffs habían sido descomunales, pero lo del jueves en el Carpena fue otra cosa: una máquina de hacer baloncesto que pasó como las hordas de Atila por Málaga, sacando un rodillo al que pocos equipos en Europa hubieran podido hacerle frente.

Las caras de los jugadores del Unicaja, tan espléndido y deslumbrante equipo, eran muy ilustrativas. No eran el rostro de la derrota, ni de la frustración. Eran la viva imagen del que tiene que subir tres veces una imponente montaña con una cuerda y un bocadillo.

Sito Alonso y cada uno de sus jugadores, y por supuesto Alejandro Gómez y toda la directiva, ya no podrían evitar entrar en la leyenda aunque se empeñasen en ello. Siempre tendrán un lugar en nuestros corazones. Y seamos realistas: algunos se quedarán a final de temporada y otros se irán, pero ya pueden jubilarse sabiendo que en su profesión dieron un nivel excelso y que aquí en Murcia siempre se les recordará como a unos héroes, aunque mañana se alineasen con la plataforma antitrasvase Tajo-Segura. Aún me fascina que Moussa Diagne (cómo admiro a este tipo, de verdad, y cuánto le digo a mi hijo que se fije en él y no solo como jugador de baloncesto) siguiera jugando después del tremendo golpe que sufrió en el primer partido, o que Kurucs, que tenía unos juegos olímpicos en el horizonte haya decidido jugar (aunque ‘jugar’ no sea la palabra) sin tener el alta médica, o que todos los jugadores estén dando lo mejor de sí en los momentos más difíciles. Y para colmo, un jugador desconocido como Yannis Morin, que ha bajado con su equipo a la segunda francesa, se hace el amo y señor de la zona del líder de la liga española, la segunda del mundo.

Son demasiadas las señales de que estamos ante un acontecimiento único que tiene ya admirado a todo el mundo del basket y que pronto traspasará nuestras fronteras. Véanlas porque están delante de nuestras narices. Termino diciendo que creo sinceramente que esta liga es nuestra.

Ya sé que incluso ahora lo más probable es que no sea así, pero por favor les pido, para todo lo que queda: no se dejen confundir por las impertinencias del marcador, que a veces se deja deslumbrar demasiado por el precio de las plantillas millonarias. Puede que si lo hacen no les deje ver la magia. Además, aunque ganemos, no nos engañemos, a todos nosotros tarde o temprano nuestros familiares y amigos nos prohibirán volver a hablar de este asunto. Por eso añado: se consiga o no ¿Qué más da?

Randy Owens, allá donde estés, sabes muy bien a qué me refiero.

Es más… sé que te he quitado las palabras de la boca. n

