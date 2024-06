Sánchez fomenta y extiende la corrupción

Fue hace seis años. Pedro Sánchez irrumpió en la Moncloa mediante una moción de censura respaldada por los comunistas de Podemos, los herederos de ETA y… los mismos partidos que meses antes se habían rebelado contra el orden constitucional en Cataluña. Echaba a andar la coalición ‘Frankenstein’, un verdadero dislate político y moral que el PSOE justificaba ante una supuesta necesidad de regenerar la vida política y desterrar la corrupción. El Gobierno de entonces no estaba siendo investigado ni acusado por nada, pero se echó mano de una frase oportunamente introducida en una sentencia. Frase que, por cierto, posteriormente fue anulada por la Justicia. Pero lo que estaba claro es que el propio Sánchez imponía con ello una vara de medir responsabilidades políticas muy exigente; como pronto se vería, para aplicársela a los demás, pero no a él mismo.

Después vendrían años de mentiras, engaños masivos a la opinión pública, cesiones cada vez más escandalosas a los socios independentistas… Absolutamente todo valía para mantenerse en la Moncloa. No había líneas rojas que no se pudieran traspasar. Tanta inmoralidad en el ejercicio del poder acabaría desembocando en una estrategia de colonización de las instituciones, que después conduciría a prácticas de nepotismo, más allá la corrupción económica pura y dura… hasta llegar al mayor acto de corrupción política de la historia de la democracia: la ley de amnistía.

Una amnistía que no solo es un atropello a los principios básicos de nuestra democracia. No solo liquida la igualdad entre los españoles y quiebra el Estado de Derecho. Es, además, un intercambio de poder a cambio de impunidad. Ni más ni menos, consiste en otorgar privilegios personales como contraprestación al apoyo a una investidura. Y a través de una ley redactada por un prófugo de la Justicia y demás delincuentes beneficiados por la misma. Era difícil imaginar que llegáramos a alcanzar un nivel tan alto de inmoralidad y corrupción. Pues bien, ha sido bajo la presidencia de quien entró en el Palacio de la Moncloa enarbolando la bandera de la regeneración política y la lucha contra la corrupción.

Un Sánchez que, sin embargo, exigía, y sigue exigiendo, comportamientos absolutamente pulcros y sin tacha a sus adversarios políticos. Hasta el punto de condenar al mismísimo Rey Juan Carlos a una especie de exilio por supuestas demandas de ‘ejemplaridad’. Una muy rigurosa vara de medir que luego él se niega a aplicarse a sí mismo. Ni tan siquiera cuando el hedor a corrupción sale del propio PSOE (caso Koldo)… y de su mismo entorno familiar (caso Begoña, que parece directamente conectado con el anterior).

No solo no asume ninguna responsabilidad política ante la investigación judicial por supuesto tráfico de influencias de su esposa. No solo se niega siquiera a dar explicaciones. Además, nos sometió a los españoles a cinco días de farsa victimista para volver a engañarnos y tapar y ocultar la imputación de su mujer. Para lo que ha creado todo tipo de cortinas de humo y provocado crisis institucionales y hasta conflictos diplomáticos. Todo con el objetivo de protegerse a toda costa de la corrupción que le acecha.

Quien llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción ha terminado fomentándola y extendiéndola. Una consecuencia lógica de quien se ha conducido en el poder mediante el engaño y la ausencia total de escrúpulos y principios morales. Los españoles tenemos la oportunidad el 9 de junio de dar una respuesta a todo este abuso de poder, a toda esta mentira, a todo este fango de corrupción. n

