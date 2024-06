El PSOE, la opción más europeísta para el 9J

Parece mentira que, después de los beneficios que nos ha aportado la Unión Europea en todos los territorios, en estas elecciones el fantasma antieuropeísta de la ultraderecha avance por la UE. Imaginen que a partir de mañana nuestros hijos ya no pudieran hacer un Erasmus. Que cuando viajáramos, debiéramos llevar el pasaporte y quizás un visado. O que, para llegar a un aeropuerto anticuado, porque no hubiera recibido fondos europeos, lo hiciéramos viajando por carreteras nacionales porque no se hubieran hecho las autovías con el dinero europeo.

Claro que viajaríamos si es que hubiéramos podido ahorrar algo en una devaluada peseta tras pagar una cesta de la compra disparada por los aranceles, y desembolsando el doble por la gasolina de nuestros coches.

Ese panorama es el sueño de algunas de esas fuerzas reaccionarias, y la pesadilla de todos los europeístas de bien. Los nacidos después de la incorporación de España a la UE quizá no sean conscientes de lo que ha cambiado esta parte del mundo en los últimos 40 años

Es importante que los jóvenes piensen en la distopía que contaba más arriba, que es lo que tendríamos si España no estuviera en la Unión Europea, y es más que pertinente hacerlo en las vísperas del 9J.

Es precisamente ahí, en esas generaciones que dan por descontada la UE, donde el antieuropeísmo de las fuerzas de extrema derecha tiene su caladero de votos. Me pregunto: ¿Qué sería de un lugar como la Región de Murcia si desaparecieran todos los lugares con un cartelito que reza “Financiado con fondos de la Unión Europea”?

Ante esta amenaza de retroceso antieuropeísta, me siento orgulloso de ser candidato al Parlamento Europeo por el partido que mejor representa los valores de la UE, el que alberga el proyecto que más ha hecho avanzar a Europa en la dirección de la protección social, esa red de seguridad que permite que no dejemos a nadie atrás, que nos conducirá a una Europa más verde, más sostenible y más solidaria.

Los más jóvenes son una prioridad en nuestra visión de Europa. Por eso afrontaremos todos sus problemas. Sabemos muy bien que el acceso a la vivienda dificulta el comienzo de sus planes vitales. Es nuestro compromiso trabajar en el Parlamento Europeo hasta conseguir la Estrategia Europea de Vivienda que garantice un acceso digno en toda la UE.

Otro aspecto importante es asegurar una transición digna entre los estudios y el mercado laboral. Los socialistas trabajaremos en la aprobación de la Directiva Sobre Prácticas de Calidad para prohibir las prácticas no remuneradas, porque atentan contra la dignidad.

Seguiremos dejándonos la piel para que la agricultura de la Unión Europea, donde la Región de Murcia está a la cabeza, mantenga su calidad inigualable y su competitividad. Impulsaremos una solicitud única para las ayudas de la PAC, que incluya los requisitos de condicionalidad medioambiental y social. Flexibilizar las trabas burocráticas y avanzar en sostenibilidad.

Continuaremos ampliando y reforzando infraestructuras estratégicas para nuestro desarrollo, como el Corredor Mediterráneo. Una mejora, por cierto, a la que el PP español se opuso en el pasado Pleno de abril del Parlamento Europeo.

El Partido Popular español, mientras se llena la boca de peticiones aquí, vota en contra de los intereses de España en Bruselas y de una reforma que incluye medidas tan importantes como mejorar las conexiones puerto–tren o impone fechas de ejecución para las obras con el objetivo de que se implementen realmente y no queden al albur de los Estados.

Invito a que nuestros jóvenes busquen en las calles las placas que indican que la Unión Europea ha financiado ese consultorio médico, la construcción de ese instituto, la finalización de tal autovía o la compra de un súper computador. Cuando las encuentren, les lanzaría un último mensaje a ellos, pero también a sus mayores que se han podido dejar embaucar por discursos de odio:

Recordad de dónde venimos. Recordad el camino recorrido para llegar hasta aquí. Y más allá de discursos vacíos, apoyad quienes de verdad tenemos proyecto para hacer que la Unión Europea avance más fuerte y más unida.

Este camino nos lleva a votar por más Europa este 9J. Nos lleva a votar al PSOE. n

