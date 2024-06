Odiología de ultraizquierda

Nos gobierna la ultraizquierda, aunque no es lo que votamos. La izquierda no ultra es ineficaz, casi inane. Se le va la fuerza en declaraciones, presentaciones de libros y poco más. No se atreven a recorrer España, como hizo el Idiócrata, cuando entonces, y liberar a las fuerzas socialdemócratas, que siguen estando ahí, atadas a una fidelidad obtusa y suicida. La ultraizquierda no tiene ideología. Tiene Odiología. Odia haber perdido la guerra que, contra la Revolución se iniciara en el 36. En España no había República, había sido fagocitada por la Revolución, elecciones fraudulentas por medio. La ultraizquierda quiere proclamarse vencedora última y definitiva de aquella guerra civil, que acabó en la concordia del 78. La ultraizquierda rompió la parte de raíces cristianas que el resto de España sí tenía. Y cambió amor y perdón por odio y revancha. Es decir, se adscribió a la Odiología.

La mejor manera de defenderse, según los cánones que sigue esta ultraizquierda, es acusar a las derechas de todos sus propios errores, defectos, pecados y delitos. Pero sucede que, cuantas más acusaciones sacan del saco de pus de su Odiología, más esclarecen su propia manera de pensar. Y de actuar.

Los insultos del ministro Puente a Milei son la penúltima muestra, cuando esto se escribe, de lo que aquí se afirma. Pero habrá más. Ni que decir se tiene que la mentira es considerada arma legítima de la ultraizquierda, si con ello preservan sus intereses; que no son otros que perpetuarse en el poder ellos mismos: el Idiócrata y sus lacayos, en el Gobierno y en el Estado.

No conciben sino el poder absoluto. Una vez que la ultraizquierda ha llegado al poder a través del voto, nada debe colaborar, ni en el Estado, ni en la sociedad, con el derribo de tal poder absoluto detentado por la UI. Nada. Ni el voto, siquiera. Por el contrario, es consigna invadir todos los espacios que la legislación dejó libres, para evitar el hecho de que una mínima formación ética de los políticos respetase la alternancia en el poder. Para la Odiología, esto es una tontería. Todo el poder para los soviets, siempre.

Lo curioso del caso es que la figura central de este movimiento no es el Idiócrata. Este sujeto no tiene ni ideología, ni odiología: es, simplemente, un amoral. Tiene egología. Primero él, después él, tercero él, y después no hay nada: presupuesto que dilapidar, lacayos que obedecen, falcon, Moncloa y medios por conquistar aún, amén de jueces. Pero teniendo el Constitucional en el bolsillo, esta falta es tolerable. Y ya no sólo confunde Estado, Gobierno y ministros con su persona; también incluye a su mujer, por la que crea conflicto internacional con Argentina.

Las derechas no son odiológicas, buscan restituir el 78. Pero esta intención, para la ultraizquierda que nos gobierna es anatema. Ellos siempre en el poder. Siempre.

