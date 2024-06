Naturaleza y caza, ¡ni uno, sin lo otro!

La caza, a menudo malinterpretada e incomprendida, representa un pilar fundamental para la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de nuestro entorno rural. Quienes somos conscientes de esto siempre ponemos como ejemplo la figura del escritor y cazador Miguel Delibes, quien presumía de su amor a la naturaleza a través de la caza. «Un cazador siempre se esforzará en proteger la flora y la fauna, ya que sin ellas no existiría la caza», decía.

La Región de Murcia, con sus más de 19.000 licencias de caza anuales, 1.200 cotos y 700.000 hectáreas dedicadas a esta práctica, es un claro ejemplo de la importancia de la caza, no solo como tradición, sino también como motor económico y agente de conservación. No existe un solo municipio de la Región que no cuente con al menos una sociedad de cazadores. A nivel nacional, esta actividad mueve la friolera de 6.500 millones de euros anuales y genera cerca de 200.000 empleos en el ámbito rural, precisamente donde más falta hacen para frenar la despoblación de nuestros pueblos.

Además, existe otra cuestión para tener en cuenta si somos capaces de dejar de lado los prejuicios que cultivan algunos sectores sociales y políticos: la caza es hoy un espacio de libertad frente a la intolerancia y la persecución ideológica, donde se promueven valores económicos, sociales y medioambientales frente a ese ecologismo de salón tan maligno. La caza es la defensa real del medio rural frente a visiones que lo reducen a un mero parque temático desprovisto de autenticidad.

No podemos obviar el papel crucial que los cazadores juegan en la conservación efectiva de las especies, como demuestra la recuperación del lince ibérico en nuestra Región, fruto de la colaboración con la Federación de Caza. Inversiones propias en bebederos y alimentación de animales son otros ejemplos tangibles de su compromiso con la naturaleza. La gestión de población de fauna silvestre, necesaria para el equilibrio ecológico, encuentra en la caza una herramienta eficaz y económicamente viable, evitando que sea la Administración la que deba hacerse cargo del control de especies con recursos públicos.

Por todo esto, Vox siempre ha apoyado al sector cinegético, algo que se materializaba hace un año con el Pacto Murciano por la Caza, suscrito por nuestra formación con el fin de poner en marcha las medidas necesarias para dinamizar la caza en la Región. En este empeño, hemos conseguido ahora que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno regional a que impulse las medidas recogidas en este Pacto.

Se necesita una actualización de la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de Murcia, tras dos décadas sin cambios. Debemos también facilitar la incorporación al mundo de la caza de nuevos aficionados, sobre todo jóvenes, y reformar el complejo sistema de sanciones y regulaciones que, más que proteger, sirven para hacer cada vez más difícil salir al monte a cazar. Igualmente, se hace necesario un presupuesto para la actividad cinegética, separándola de la pesca fluvial, así como la promoción de estudios enfocados a una adecuada gestión de especies como la tórtola o el silvestrismo.

Con este mismo compromiso, hemos mostrado en reiteradas ocasiones nuestra oposición a la prohibición de la caza del arruí en Sierra Espuña, único lugar de España donde se impide su caza, dejando en manos de la Administración el exterminio de esta especie, sin respetar hembras preñadas o ejemplares jóvenes. Ceder a la Administración el monopolio de la gestión de especies ha hecho que pasemos de 8.000 ejemplares de arruí a solo 300 en la actualidad. ¿No sería más lógico que los cazadores pudieran abatir un pequeño puñado de arruís cada año, de manera reglada y con criterios de gestión y sostenibilidad ambiental, e incluso que exista un turismo cinegético que aporte ingresos a nuestra Región frente a este exterminio financiado con nuestros impuestos?

La controversia en torno al arruí en Sierra Espuña ilustra la necesidad de un nuevo enfoque. Es fundamental reconocer que la caza, practicada de manera ética y sostenible, es una aliada indiscutible para la conservación del medio ambiente y el sustento del medio rural. La Región de Murcia tiene la oportunidad de liderar una visión equilibrada que abrace la tradición cinegética como un componente esencial de nuestra identidad y un pilar para la sostenibilidad y la biodiversidad. n

Suscríbete para seguir leyendo