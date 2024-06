¿Qué supondría El Gorguel para Murcia? / Entre todos lo mataron

La dársena del Gorguel es el megaproyecto industrial que podría situar a la Región de Murcia como una referencia mundial en el tráfico marítimo de mercancías, compitiendo directamente con los grandes puertos de España y el norte de Europa. La imposibilidad de ampliación del Puerto de Cartagena, colmatado por su propia geografía, y las condiciones naturales del Gorguel por la profundidad de sus fondos y el régimen de mareas de la zona, convierten ese trozo de costa en el lugar ideal para instalar un desarrollo portuario que supondría un antes y un después para Cartagena, pero también para Murcia y España.

La idea de esa gran infraestructura hay que agradecérsela a Adrián Ángel Viudes, el último presidente del Puerto de Cartagena, con la visión de futuro y la independencia de criterio necesarias para liderar una iniciativa de esa trascendencia. Él tuvo que empezar la batalla completamente en solitario, tratando de convencer a las Administraciones públicas implicadas (todas) y de vencer los inconvenientes que pusieron desde el principio las organizaciones ecologistas, contrarias a toda idea de progreso y prosperidad. A este respecto cabe recordar la triste anécdota del camachuelo trompetero, un pajarillo que, según la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, había sido visto anidando en la Sierra de la Fausilla y, en consecuencia, podría ver afectado su hábitat con la construcción de la nueva dársena de mercancías. Se conoce que el camachuelo, y más aún en su versión trompetera, es refractario a las instalaciones portuarias y necesita que su mirada se pierda en la inmensidad del mar, sin obstáculos humanos, para poder reproducirse con normalidad.

Por supuesto ningún pájaro de esa especie fue visto jamás en esos predios, pero la sospecha, alimentada de forma artera por los comandos ecologistas, fue suficiente para iniciar la batalla gubernamental contra una infraestructura que, si hubiera sido diseñada en las costas de Cataluña, hace lustros hubiera sido hecha realidad.

Pero no carguemos las tintas contra los perroflautas del ‘Murcia no se vende’, con su pancarta de la cabra, o los socialistas, porque en esta obra de demolición del futuro regional también el Partido Popular ejerció un papel determinante. El hoy senador por el reino de España, Francisco Bernabé, fue el primer político popular en oponerse frontalmente a la dársena del Gorguel cuando estaba al frente del ayuntamiento de La Unión. Hoy, su partido clama al cielo y acusa al sanchismo de haber torpedeado definitivamente esa infraestructura mientras que él, tan locuaz cuando se trata de atacar a Sánchez por sus vuelos del Falcon, guarda un discreto silencio, no sea que le recuerden que el Gobierno socialcomunista, en última instancia, ha hecho lo que él pidió con insistencia cuando era alcalde de La Unión.

Rajoy llegó al Gobierno y los grandes temas que mantienen a la Región de Murcia en los niveles de subdesarrollo que todos conocemos se quedaron exactamente igual. Ni trenes directos a Madrid, ni Plan Hidrológico Nacional, ni nuevo sistema de financiación ni, por supuesto, nueva dársena para el puerto de Cartagena. Siete años, cuatro de ellos con mayoría absolutérrima, no fueron suficientes para que las necesidades murcianas recibieran un mínimo impulso. Siete años en los que, las reivindicaciones que el PP murciano plantea ahora de forma imperativa, quedaron fuera de la agenda política. El Gorguel entre ellas.

Total, que aquí, el que más y el que menos, tiene su parte de responsabilidad en la cancelación de un proyecto que podría traer riqueza a esta parte de España de manera exponencial. Ahora anuncian recursos como preludio de una batalla judicial en toda regla, pero, cuando los tribunales se pronuncien, la oportunidad habrá pasado, los otros puertos de España habrán ampliado su oferta y lo del Gorguel será, simplemente, algo que pudo ser y no fue. Es decir, lo que pasa siempre en esta tierra en la que los visionarios son despreciados para beneficiar a los mediocres, que aplauden una cosa y la contraria según les indiquen en su partido. Siempre sin rechistar. n

Suscríbete para seguir leyendo