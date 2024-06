Un reconocimiento para Teresa Vicente

Se les ha olvidado

Le han concedido a nuestra Región el Premio Europeo de Patrimonio Europa Nostra por la restauración de dos Pozos de Nieve de Sierra Espuña. Vaya desde aquí mi enhorabuena al Gobierno Regional, impulsor de este trabajo. Y ya que estamos, aprovecho para recordarle a este mismo Gobierno que todavía no le han dado la enhorabuena a la profesora Teresa Vicente por haber ganado el así llamado Premio Nobel de Conservación de la Naturaleza, o Goldman Enviromental Prize, por su trabajo para conseguir que el Mar Menor tenga personalidad jurídica, un reconocimiento este de la mayor importancia. (Es que el otro día la escuché a ella quejarse con tristeza de que no hubiera recibido una felicitación del Gobierno Regional o de su Presidente, mientras que le han dado la enhorabuena desde decenas de instituciones españolas y extranjeras).

Se le ha extendido

Sentadas esperando su turno con el médico de Familia en un Centro de Salud de Murcia ciudad, dos mujeres de unos sesenta años hablan: ‘Estoy ‘mataica’ de dolor de espalda’, dice una de ellas. ‘No me digas ná’, que yo tengo artrosis hasta en el coño’, le responde la otra y ambas ríen (y yo también, aunque disimulando).

Traidores

Escuchando y viendo algo del pleno del Congreso en el que se aprobó la amnistía esta semana, oí gritar varias veces la palabra ‘traidor’ dirigida a los que votaban que sí, y sentí una cierta nostalgia de mi juventud. En los años de la transición democrática, esta palabra se usaba mucho. Los franquistas se la gritaban a los suyos que había evolucionado a demócratas. ¿Saben a quién se lo llamaban mucho? Al presidente Adolfo Suárez.

Actuación

En julio, viene al auditorio El Batel de Cartagena el actor Luis Zahera. Hace un monólogo que ha tenido muy buenas críticas. Dicen que es muy divertido. He comprado entradas.

Críticas

No sé por qué, a la hora de hablar del tenista Carlos Alcaraz en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales a menudo se destacan más sus fallos que sus logros. Por ejemplo, en el partido del miércoles, en Roland Garros, contra Jesper de Jong, perdió el tercer set, aunque había ganado los dos primeros, el cuarto y el partido. Pues bien, todo el mundo hablaba de ese tercer set, de que se había desconectado, de que había perdido la motivación, etc. Y él dando excusas. No lo comprendo. Jugó muy bien y ganó. Hasta los más grandes han perdido sets en los que han ganado el partido.

Éxito

Hace unos meses le pregunté a una chica de 18 años por qué le gustaba tanto Taylor Swift. ‘A mí sus canciones me motivan, me enriquecen’, me respondió con entusiasmo. (Por cierto, en un informativo de la tele, le preguntaron a una señora sudamericana por cuánto le había salido el venir de su país para asistir al concierto: ‘Hemos viajado mi marido, mis hijos y yo, y, entre hotel, aviones, restaurantes y entradas, unos 45.000 dólares’, respondió).

Libro

Ha caído en mis manos un libro de Vázquez Montalbán que no había leído. Se llama Erec y Enide, lo publicó en 2002 y no es de la saga Carbalho. Me ha parecido un disfrute total. Qué bien escribía este hombre. Una vez, cené con él. Había venido a dar una conferencia a Cartagena y me tocó presentarlo. Fuimos solo cuatro a la mesa, así que se pudo hablar. Era serio, pero dueño de una ironía absolutamente inteligente. Hablamos de cocina, de guisos catalanes y murcianos, de poesía (él fue uno de los ‘Novísimos’). Una noche inolvidable.

Años duros

Una socióloga, Aina Tarabini, ha estudiado a fondo los efectos del bachillerato actual en los jóvenes que lo cursan y lo que ha declarado está de acuerdo con mi impresión sobre este tema en los años que fui profesor de 1º y 2º de bachiller. Los chicos y las chicas viven estos años muy estresados por la EBAU que se les viene encima, por las notas que han de conseguir si quieren acceder a esta o aquella carrera universitaria, o incluso a ciertas especialidades de Formación Profesional para las que está pidiendo notas muy altas y, si no consiguen hacerlas en la Enseñanza Pública, en la Privada puede salirles carísima. O sea, que se juegan mucho y es una etapa horrible para muchos de ellos.

