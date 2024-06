Solo el Seprona

(Esta es una historia real. Una odisea de 14 horas para un hombre que vive en el municipio de Murcia. Los nombres de las personas implicadas solo se reproducen en siglas por no querer señalar. Las escenas que se describen son aptas para todos los públicos, y espero que indignantes para algunos).

Un hombre que vive en una casa en la huerta de Murcia la mañana del martes sale a la zona exterior de la vivienda, un patio grande, más o menos, en el que crecen arbustos y algún árbol. Entonces ve que unos bichos bastante grandes están revoloteando por allí. Se trata de unas avispas enormes, de entre 2 y tres centímetros, con el cuerpo negro y con una mancha amarilla muy brillante. Hay unas quince y también salen y entran en los espacios de los vecinos. Inmediatamente piensa que pueden tener un nido allí y se asusta. En su familia ha habido casos de picaduras de avispas comunes con nefastas consecuencias. Estas, tan grandes, le producen mucho miedo, así que enseguida se pone al teléfono e intenta solucionar el problema. He aquí su odisea.

Su primera llamada es al Ayuntamiento de Murcia, sección Control de plagas. Le responde un funcionario que lo escucha y le dice que esto no es cosa de ellos, que lo que ocurre en una casa es problema del propietario. El hombre le explica que el tema podría extenderse a otras viviendas e incluso a la calle y que quizás sería bueno pararlo aquí. El funcionario le responde que si se le hubiera roto un grifo habría llamado a un fontanero, y que solicite los servicios de una empresa privada (sic). El hombre le pide por favor si podría indicarle alguna de estas empresas, el funcionario le responde que no, que lo busque en Internet.

El hombre encuentra una empresa dedicada a las plagas. Llama y les explica el problema. Todo va bien hasta que utiliza la expresión ‘avispa grande’. En ese momento le interrumpen y le dicen que ellos no trabajan con esas avispas, que lo sienten y que adiós. «¿Me sugiere usted alguna salida?», pregunta él. «Mire usted a ver si los bomberos…», le responde.

El hombre llama al 112. Una amable señora lo atiende y le dice que tiene que consultarlo. Cinco minutos después le responde que los bomberos no hacen estas cosas y que, si quiere, que llame al SEPRONA, es decir, a la Guardia Civil.

Bastante triste ya, el apurado habitante del municipio de Murcia hace la llamada, le atiende un hombre que lo escucha con paciencia. Cuando acaba, le dice que espere un momento que lo va a consultar con su jefe. Aunque el guardia aparta su teléfono, el hombre puede escuchar lo que le está diciendo a su superior. Utiliza un tono empático y le explica que hay un hombre bastante apurado con un problema que no le soluciona nadie. El jefe se pone al teléfono, se identifica como A. F., escucha y se muestra amable. «Déjeme unos minutos que haga unas llamadas. Después lo llamo a usted».

Y así acurre, 20 minutos más tarde el guardia civil lo llama y le dice que ha hablado con un veterinario de COAG y que ha dicho que eso es cosa de apicultores, y que el hombre se ponga en contacto con él porque conoce a quién puede solucionarlo. El de las avispas en casa no sabe cómo agradecerle a A. F. su ayuda. Él le manifiesta que la Guardia Civil está para escuchar los problemas e intentar solucionarlos, y se despide. En contacto con el veterinario, de nombre C., por fin se entera de que las avispas son de la especie ‘Mamut’ y que no son muy peligrosas, aunque quizás sea mejor quitarlas. Ya ha llamado él a un apicultor que viene de camino a su domicilio. Y llega, es J. D., un hombre joven, y muy voluntarioso que conoce el tema y se asesora con buenos técnicos. Unas horas más tarde el problema está solucionado.

Está claro que hay quienes están dispuestos a ayudar y otros que no. Aunque les paguemos nosotros a todos. Y cómo se agradece cuando alguien de lo público te echa una mano. Tomen nota, políticos.

