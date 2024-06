Mi primer paquete de tabaco y el último

Ya he contado que crecí en Santa Lucía, a donde los queos bajaban de Los Mateos a hacernos la puñeta a los ‘señoritos’ de La Isla. La convivencia obligada con los queos nos indujo a endurecernos sin más remedio si no queríamos aparecer como unos niñatos blandengues y que nos zurraran de lo lindo.

Aparte de ir en pelota picada, los queos de los barrios colindantes siempre se sacaban de algún lugar inescrutable un pitillo que fumaban con descarado deleite, como restregándonos que ellos hacían lo que querían y cuando querían. Dado que estamos hablando de chavales aún con siete años no cumplidos (lo recuerdo porque aún no había hecho la primera comunión), el acto de fumar significaba una grave transgresión de la costumbre establecida. No es que fumar se viera como algo malo, pero sí que correspondía al pasaje a la adolescencia, y eso se respetaba escrupulosamente en las familias de entonces.

El caso es que mis colegas de entonces y yo decidimos cortar por lo sano y adquirir un paquete de Celtas Cortos, que destapamos y nos fumamos (un cigarro detrás de otro) ocultos a las miradas impertinentes debajo del puente de la rambla que atraviesa soterrada los Jardinillos. Sería por fumarnos el paquete entero entre los tres, o fuera por estar agachados bajo el puente, el caso es que de aquella experiencia me ha quedado el recuerdo de un pedo monumental, tan desagradable que me mantuvo varios años en la abstinencia del tabaco, justo hasta la preadolescencia y las excursiones de autobús con las monjas del Patronato.

En ese momento había varias marcas de cigarrillos mentolados, como los Paxton que yo o mis amigos comprábamos. Los mentolados entraban mejor a los no habituados a fumar, fueran las tías o apenas niños como nosotros. El caso es que ya no paré de fumar hasta los cuarenta años. Como todo en mi vida, lo llevé hasta tal extremo que resultó inllevable del todo. Decidí parar cuando ya estaba abriendo el cuarto paquete de Habanos cada día. Tenía la costumbre de apagar antes de terminar el último pitillo la noche anterior para sentir el golpe de ceniza en los pulmones a la mañana siguiente. No hay nada como el exceso para librarte de un vicio. No hay vuelta de hoja: o acabas con él, o él acaba contigo.

