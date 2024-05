El Mar Menor no se merece los teatrillos del PSOE

Cada vez que un partido político ha utilizado el Mar Menor como arma arrojadiza política, ha salido mal parado. Caso paradigmático es el del PSOE, que lo único que ha conseguido es perder cuatro diputados respecto a los que tenía en la anterior legislatura. Además, según el último barómetro del Cemop, está ya rozando su suelo electoral, a punto de llegar al peor resultado de su historia.

Y es que la sociedad de la Región no perdona a los políticos que quieren aprovechar el Mar Menor para hacer campaña, porque los ciudadanos de la Región lo consideran patrimonio natural de todos, parte de su hogar. De ahí que la política de confrontación del PSOE a propósito del Mar Menor haya obtenido tan rotundo castigo en las urnas.

Pero los socialistas de la Región no captan el claro y tajante mensaje de los votantes, o bien se niegan a hacerlo. Quizá porque, una vez más, se limitan a seguir a pies juntillas las consignas que les transmiten desde la Moncloa, que consisten en no acordar absolutamente con el Partido Popular y buscar la confrontación pura y dura en cualquier materia. O, simple y llanamente, porque no tienen nada constructivo que ofrecer.

Sea como fuere, el PSOE de la Región parece empeñarse en seguir haciendo méritos para continuar empeorando, aun más si cabe, sus magros resultados electorales en la Región. La nueva vuelta de tuerca ha consistido en montar un lamentable espectáculo de sectarismo en la Asamblea Regional, en la misma sede de la soberanía de los ciudadanos de la Región, al ausentarse de un importante debate que se celebraba con el objetivo de alcanzar un consenso político y social en torno al Mar Menor.

Por desgracia, no es la primera vez que el PSOE comete tan intolerable acto de desprecio a la Cámara de representación política de la Región de Murcia, y vuelve a demostrar que no tiene el nivel que merecen los ciudadanos de la Región, a los que se deben. Pero que lo hagan a propósito de un objetivo que debería unirnos y ser común a todos, como es la protección del Mar Menor, es especialmente vergonzoso. Los socialistas han vuelto a renunciar a su obligación de representar a los ciudadanos y defender los intereses generales de la Región por su sectarismo político.

Así les va a los socialistas de la Región. Desde luego, lo que no vamos a permitir desde el Partido Popular es que aprovechen nuestra buena voluntad para hacer política con el Mar Menor y montar teatrillos.

Apelamos una vez más a dejar de lado los intereses políticos, las preferencias ideológicas y las discrepancias para alcanzar un acuerdo entre todos, de la mano de los que más pueden aportar. Proponemos que comparezcan en la Asamblea las organizaciones agrarias, los ayuntamientos, la comunidad científica, los sectores económicos afectados, las organizaciones ecologistas y los representantes del Ministerio.

Nuestra hoja de ruta consiste en reunir a la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea en los próximos días, establecer un calendario de comparecencias y elaborar una ponencia que recoja las medidas necesarias y ajustadas a las necesidades reales que permitan la recuperación del Mar Menor.

El objetivo es escuchar a los expertos y a la sociedad, reunir a todas las partes implicadas en la mejora del Mar Menor, y alcanzar un consenso político y social, sin condiciones ni textos previos. Partiendo, desde luego, de una premisa fundamental: ni un paso atrás en la protección del Mar Menor.

El Gobierno regional lleva mucho tiempo volcándose con el Mar Menor y tomando medidas para su regeneración, incluso haciendo frente a acciones que, por competencias, y ante la escandalosa dejación de funciones del Gobierno de Sánchez, no le corresponden. Sin embargo, somos plenamente conscientes de que necesitamos más, mucho más.

Tras cinco años de vigencia de la Ley de Protección del Mar Menor, que ya fue un ejemplo de consenso y se ha mostrado como un valioso instrumento en la defensa de este espacio natural, debemos poner sobre la mesa la necesidad de mejorar el texto. Para ello, es fundamental que nos escuchemos los unos a los otros, y también a aquellos que más pueden aportar. Cuántas veces nos han reclamado los ciudadanos que nos pusiéramos de acuerdo y nos dejáramos de partidismos y de tacticismos.

Alcancemos un acuerdo global que dé lugar a un Plan de Acción, dotemos al Mar Menor de las herramientas legales, de los recursos económicos y de las acciones necesarias para su preservación, conservación y puesta en valor. Escuchemos a los expertos y a la sociedad y, a continuación, hagamos un esfuerzo para llegar al consenso.

El Mar Menor no se merece los teatrillos del PSOE, sino que todos nos pongamos de acuerdo para avanzar en su protección. Por el Partido Popular no va a quedar: vamos a poner todo nuestro empeño en alcanzar el consenso. Estamos convencidos de que es posible

Suscríbete para seguir leyendo