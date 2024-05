¿Por qué pelean PP y Vox? / Por un puñado de euros

En un contexto europeo de rivalidad entre la derecha clásica y la extrema derecha se ha agudizado la pelea local española entre una y otra: PP y Vox. Las elecciones catalanas de hoy han servido de pretexto para el recrudecimiento de los ataques «fratricidas» -o habría que decir «siameses»- entre ambos partidos por ganarse el lugar de «auténtico» representante y «único» destinatario del voto derechista.

No hay nada sorprendente en que los extremistas de Abascal hayan mantenido el tono agresivo y despreciativo de sus críticas al PP de Feijóo. Al fin y al cabo el partido ultraderechista nació para combatir la supuesta tibieza de las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, especialmente las relativas a la lucha contra los separatismos catalán y vasco. Parió así la extrema derecha española el mito de la «derechita cobarde», mito más que dudoso habida cuenta de la escasa moderación de la derecha tradicional española y su raíz histórica franquista.

Sí sorprende, desde perspectiva europea, que el líder popular extreme sus mensajes electorales levantando algunas de las banderas más radicales exhibidas por los voxistas. La pelea por el voto en Cataluña ha deparado a un Feijóo asumiendo los postulados anti-inmigración de los extremoderechistas, y asociando la inmigración irregular con la delincuencia y la «okupación»: «Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios», dijo el martes el líder popular en Cornellá. Hasta el supuestamente moderado Borja Sémper se sumó al planteamiento estigmatizador de la inmigración.

La buena noticia es que con tales pronunciamientos será difícil que el PP vuelva a ser capaz de formar gobierno estatal en Madrid, por mucho que su pretensión sea absorber el electorado de Vox emulando sus planteamientos más radicales. El sueño de repetir a Aznar y a Rajoy, que gobernaron una legislatura cada uno con mayoría absoluta, queda muy lejos.

Si ese discurso se mantiene en el PP para la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, el partido conservador español se alejaría de la tendencia mayoritaria de la derecha europea, más moderada y liberal a todas luces que la actual dirigencia popular. En su pelea electoral autonómica en Cataluña, donde Vox superó al PP en 2021, los derechistas españoles se acercan y hasta se mimetizan peligrosamente con los ultraderechistas, sin que se vea claramente cuál será el rédito electoral a obtener.

En Europa, los conservadores clásicos pelearán en las urnas por seguir siendo mayoritarios en el Parlamento de Estrasburgo, pero no hay señales de que acerquen posturas con las extremas derechas continentales para conseguirlo. No obstante, algunos dirigentes moderados, como la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han sugerido que no se opondrían frontalmente a un acuerdo postelectoral con alguna tendencia ultraderechista de entre las variopintas que hay en la Unión.

En todo caso, la derecha europea más o menos moderada tiene claro que ni su terreno electoral ni su discurso son los mismos que los de los ultraderechistas Meloni, Orbán, Le Pen o Weidel: el recuerdo y el repudio de las atrocidades nazis y fascistas siguen afortunadamente presentes. Cosa que el PP español no parece tener nada claro cuando pretende suplantar a Vox ante el electorado para arrebatarle votos a los ultraderechistas. Más que eso: las alianzas en gobiernos regionales de los dos partidos arrastran a los pseudomoderados españoles a las posiciones ultraderechistas de los nostálgicos del franquismo, dictadura que, por cierto, ni uno ni otro partido han condenado formalmente.

La pelea entre PP y Vox se antoja, pues, un asunto puramente electoral por un puñado de votos, sus correspondientes escaños... y la financiación proporcional en euros. Conforme se acercaban las votaciones, la disputa fue perdiendo caracteres ideológicos o políticos, tal es la capacidad de mimetismo que los de Feijóo exhiben con tal de menoscabar a Vox. El «todo vale» también sirve a la derecha en sus querellas internas.

