Fumar bulos

Para gobernarnos necesitamos una información veraz puesto que, como electores, tenemos que tomar una decisión y ese cuarto poder, el de la prensa, el que controla a todos los demás y es limitado por ellos, es el que ha de proveer esa información. Necesitamos información veraz como el hábito de vida sana. De hecho, solo los metabolismos más privilegiados pueden permitirse fumar como un carretero y correr una maratón, y aun así la juventud no dura siempre. Podemos decir que en España, como cuerpo social, no estamos acostumbrados a correr maratones democráticos, que no es simplemente una sucesión de elecciones, que eso sí, que llevamos doce meses de fiestas de la democracia que ni el Circuit. Decía Churchill que democracia es que a las cinco de la mañana el único que te toque la puerta sea el lechero, pero el lechero, añado yo, te tiene que traer leche, no veneno. Porque la desinformación es un veneno que mata lentamente.

En las pasadas elecciones municipales Lorca fue objeto de una acción de desinformación, de esas que pueden hacer cambiar algunos, quizás bastantes, votos de bando. La víctima final fue el electorado lorquino pero hubo una persona interpuesta, la entonces concejal de Igualdad y Diversidad y siempre amiga mía, Antonia Pérez. Javier Negre, de EdTV y habitual propagador de bulos, juntó una sugestiva locución de introducción y un audio de Antonia hablando con nacionalizados marroquíes sobre cómo votar en las elecciones. Ese audio se montó con imágenes de Antonia en el ejercicio de su cargo. Se sugería, en suma, que Antonia, en el ejercicio de su cargo de concejala, había pedido el voto. El audio era de la campaña anterior, Antonia era candidata y estaba informando a votantes de cómo tenían que votar en una reunión a la que se les había convocado. Lo más curioso es que Negre había estado en Lorca, acompañado por uno de los partidos que luego se beneficiarían de ese bulo y llegaría a la Alcaldía de Lorca. Antonia denunció ese bulo en la Junta Electoral y a las autoridades. Y hasta hoy.

Este viernes, sin ir más lejos, Espejo Público en Antena 3 ha televisado la noticia de una mujer trans recibiendo piel con piel a un niño, hijo suyo por gestación subrogada. La persona no era trans, era cis y la subrogación era tan altruista que era la hermana del padre de la criatura quien había gestado. Esas noticias, por decir, como esta o las de Antonia me las enfrento todos los días. Nos las enfrentamos todos, en muchas de nuestras conversaciones, y perdemos un tiempo precioso desmontando bulos que no deberían estar ahí.

Es cierto que los bulos, como los cigarrillos, buscan las bocas que desean fumarlos para asegurarse de que el mundo es como ellos piensan que es y no como es en realidad. Quizás por eso necesitamos una legislación que diga, alto y claro, que tragar mentiras perjudica seriamente la salud y que quienes mienten como profesión estorban y degradan a medios que informan verazmente y hacen una labor constitucional y que quien miente por profesión al mejor postor no ha de recibir ni un euro público.

