Tiempo y espacio

Hacía un sol radiante en Murcia, el aire de la primavera prometía felicidad. Me disponía a salir a la calle con mi mejor sonrisa cuando me topé en el portal con un señor que paseaba a su perro. «Buenos días», le dije. El hombre me echó una mirada con el ceño fruncido y no me devolvió el saludo. Cuando regresé me encontré con un regalito en medio del portal: varias cacas de perro frescas y malolientes.

Al margen de los traumas y problemas mentales que cada uno arrastre, el gran signo de nuestro tiempo es el cabreo generalizado. Vivimos en un enfado permanente, de ahí las conductas desquiciadas o extravagantes de algunos personajes, que fluctúan entre la mala leche y la pasivo-agresividad.

Pero, ¿qué nos enfada tanto? Todos nos quejamos de lo mismo: no tengo tiempo. Vamos corriendo de un sitio para otro, acelerados y malhumorados, con la sensación de no llegar a todo y de que al día le faltan horas, lo que nos genera frustración y ansiedad. Escuchamos los audios de WhatsApp a velocidad x2 y los jóvenes ya ven las películas a cámara rápida.

El tiempo es la base de la libertad. La cantidad de tiempo libre es la medida más alta de civilización. Sin embargo, el trabajo nos impone un ritmo cada vez más frenético y enfermizo. Funcionamos como máquinas. Lo peor es que la ética productiva se ha infiltrado en nuestra manera de entender la realidad y pensamos que cada acción que realizamos debe tener una finalidad.

Los amigos se convierten en ‘followers’, vamos al gimnasio y hacemos ‘networking’, pero si el movimiento de nuestro cuerpo o una conversación con alguien no está al servicio de un objetivo concreto, entonces consideramos que no es rentable, que estamos ‘perdiendo el tiempo’, el pecado capital de nuestra época.

El capitalismo es incompatible con el tiempo biológico, el humano. Esto se ve claro cuando la vida, tan terrenal y efímera ella, nos sacude con situaciones como la muerte de un ser querido. Elaborar un duelo puede llevarnos toda una vida, pero el sistema nos concede dos días, 48 horas, para recuperarnos y volver al tajo. Podemos estar muertos por dentro, pero nunca dejar de ser productivos.

A mí me pone de buen humor tener tiempo. Cuando atiendo solo a mi tiempo interior, el mundo se ordena y mi imaginación resucita. Entonces soy capaz de derretir los relojes, estirar el tiempo como un chicle y hacer que el pasado y el futuro confluyan y se hagan presentes. El tiempo se convierte así en una especie de espacio y tiene lugar ese milagro que consiste en sentir que uno está exactamente donde debe estar. Luego piso una caca de perro y se me pasa.

