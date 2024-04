Quienes tienen la amabilidad de acercarse a esta columna recordarán que hace meses comenté que estaba terminando mi última novela, dándole los últimos retoques. Que andaba despidiéndome de los personajes que me habían acompañado durante meses, años, reescribiendo alguna página que no me convencía del todo, dejándola reposar para ganar perspectiva... Pues bien, una vez acabada y después de semanas duras e intensas corrigiendo las galeradas, hasta quedar honestamente convencido del resultado, ya tengo el libro en mis manos. Me lo ha traído Fernando Fernández Villa, mi editor, de Alfaqueque Ediciones. Me dice que la próxima semana estará en el mercado. Es una nueva novela histórica, en cierto modo una continuación de Maryam de Siyasa, ambientada en el siglo XV en Cieça, en el Reino de Murcia, en Castilla… y que él, afectuosamente, define como cautivadora y conmovedora. ¿Qué sientes? me pregunta, mientras voy hojeándola. Le contesto que la otra noche le oí decir a una mujer nonagenaria, la grandísima poeta cartagenera María Teresa Cervantes, en el documental La eternidad de las palabras, de Primitivo Pérez, que tal vez la vida sea como un libro del que vamos pasando las páginas. Y en esas estamos, en escribirlas y en pasarlas.

Por cierto, la novela se titula Cieça.1477. La sombra del rayo.

