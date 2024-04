Mi vecino Salvador

Cuando monté mi primer proyecto empresarial, con palos y cañicas como se suele decir, acerté a llegar a un acuerdo con Juan Ángel Zamora, dueño entre otras propiedades de una estupenda oficina en el Gran Hotel de Cartagena, cuya espectacular rehabilitación había tenido lugar unos pocos años antes. Convencido de un principio fundacional de la comunicación persuasiva (ve a lo grande o quédate en casa) no me dolieron prendas en ocupar con mi incipiente proyecto una de las mejores ubicaciones de Cartagena. Todo, hay que decirlo, debido al buen trato de Juan Ángel, con el que entonces tenía una relación muy cordial que se diluyó con los años. El trato en cuestión era que me cedía la oficina sin coste los primeros seis meses, justo el tiempo que necesité para empezar a hacer caja e iniciar y sostener mi pequeña estructura con una facturación recurrente.

Como muestra de lo privilegiada que era la ubicación, nuestro vecino de al lado era nada menos que una notaría, cuyo titular era Salvador Montesinos Busutil. Conocí personalmente a Salvador, que falleció hace tres años, porque de forma esporádica, nuestros vecinos reclamaban un testigo extras para ciertos actos notariales, típicamente un testamento. Yo solía estar disponible, y también predispuesto, por una cierta curiosidad malsana probablemente. Con ese motivo, nos dimos a conocer mutuamente y pudimos descubrir una inesperada (por mi parte) conexión familiar al revelarle de forma causal los apellidos de mi esposa, de los que el segundo, Busutil, coincidía con su segundo apellido. No es un apellido común, y ello sirvió para desvelar que Salvador era primo hermano de mi suegra, Marina Busutil. Marina y Salvador compartieron años de infancia en casa de los abuelos comunes durante la Guerra Civil, pero no habían mantenido contacto posteriormente. Esa circunstancia hizo que la relación de vecindad profesional derivara en una relación cordial aunque ocasional, más allá de prestarme como testigo esporádico.

Después también coincidimos en Murcia, porque la oficina que yo abrí en la capital estaba en Platería, una calle paralela a García Alix, en la que se instaló (y aún perdura) la notaría de la que fue titular en Murcia. Salvador era un hombre culto y entrañable, y quiero que esta columna sirva como recuerdo personal, tanto de él como de mi suegra Marina, también desgraciadamente fallecida. Compartieron infancia y un apellido cuyas raíces maltesas siempre despertaron la curiosidad investigativa de Salvador. Que ambos descansen en paz.

Suscríbete para seguir leyendo