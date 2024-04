El marco de la guerra

«El genocidio del pueblo palestino y los ataques contra la ayuda humanitaria son las dos caras de una misma moneda». Por una vez, comparto las palabras de Yolanda Díaz. También estoy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dice que «el terrible sufrimiento de cientos de miles de personas en Palestina es atroz. La cifra de palestinos muertos es verdaderamente insoportable». Lo que está haciendo Israel es tan demencial que ha conseguido que hasta las palabras de Sánchez y Díaz suenen a verdad.

Su última acción ha sido el ataque contra un convoy humanitario de World Central Kitchen, en el que han muerto siete personas. El convoy fue alcanzado cuando abandonaba el almacén de Deir al-Balah tras descargar más de 100 toneladas de ayuda alimentaria. Un dron lanzó tres misiles contra varios vehículos que recorrían un trayecto que había sido comunicado al Ejército y aprobado con antelación. Cumplía una misión dentro de un corredor marítimo abierto para aliviar las penurias de los civiles de Gaza, donde la ONG había logrado instalar 60 cocinas. En las fotografías se aprecia claramente el logo de la WCK intacta entre los hierros retorcidos del convoy. Al menos 196 trabajadores humanitarios han sido asesinados en apenas unos meses, según el coordinador humanitario de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.

El lamento es unánime y también la indignación contra Israel, que utiliza el hambre como arma de guerra y, en su locura vengativa, no distingue entre combatientes, terroristas, civiles y cooperantes. Al reconocer la autoría del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha definido como un trágico incidente no intencionado. Y con el cinismo propio de los genocidas, ha añadido: «Sucede en el marco de una guerra». Una forma de entender la guerra por parte de Israel que no se diferencia en nada de la de Hamás. Impide la ayuda humanitaria, destruye hospitales y escuelas, mata a cooperantes, a médicos y conductores de ambulancias, hostiga a periodistas y causa matanzas indiscriminadas en las colas de reparto de alimentos. Desde los atentados de Hamás, el Gobierno de Netanyahu ha arrastrado a su país en una aventura homicida que solo puede conducir al abismo de su propia destrucción. Si Israel imaginó su futuro en los campos de concentración a partir de una idea de injusticia universal y humanidad doliente, cuando no quede piedra sobre piedra en Gaza y el exterminio se haya consumado ¿qué inspiración podrá imaginar su supervivencia?

Biden ha dicho que está «indignado y con el corazón roto», pero sigue enviando armas a Israel. La hipocresía no es menor en Europa, que mantiene sus relaciones comerciales y diplomáticas convirtiendo el derecho internacional y los derechos humanos en papel mojado. El marco de la guerra se ensancha y nos encerrará a todos en su alambrada de espino. Si el mundo occidental no ofrece una resistencia moral, todos nos convertiremos en esclavos de la violencia y el odio. La impunidad de los asesinos envenena el mundo como una corrupción alimentada por la sangre y la cobardía: políticas totalitarias y miles de víctimas inocentes que apenas suscitan extrañeza ni protesta. Estamos perdidos.

