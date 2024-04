Otra estafa de libro

Un tribunal de Estados Unidos acaba de condenar a Sam Bankman-Fried, hasta hace poco el chico de oro de las criptomonedas a 25 años de prisión al encontrarlo culpable de estafar a inversores en su plataforma de intercambio de criptomonedas FTX por una cantidad aproximada de 9.000 millones de dólares. Por otra parte, la gente que ha estado pendiente del caso, como yo mismo, duda entre sorprenderse de la ingeniosidad del fulano en cuestión o pasmarse por lo clásico en que resulta la estafa.

Por una parte, las criptomonedas siguen atrayendo como la mierda a las moscas a una parte considerable de inversores que siguen creyendo a estas alturas que se puede convertir la paja en oro. Y no son solamente inversores novatos, lo que sería de alguna forma comprensible. Se trata, en su mayoría, de inversores experimentados que han tomado buena nota de que se puede hacer dinero en los momentos fundacionales de una burbuja, sea cual sea el activo que dé pábulo al fenómeno, siempre que te salgas a tiempo del esquema.

Esos inversores experimentados y previsores, o más bien sus ganancias, son las que alimentan todas las burbujas que en el mundo han sido, empezando por la más famosa de los tulipanes en la Holanda del siglo XVIII. Y es que entrar pronto y salirse a tiempo parece ser la fórmula que funciona. La otra es estar en el ajo, como se demostró con otra de las grandes estafas recientes, la que finalmente dio con los huesos de Bernie Madoff en la cárcel. Existe la certeza moral, pero no las pruebas que lo demuestren fehacientemente, de que al menos tres inversores aparentemente legítimos salvaron a la empresa de Madoff de declararse insolvente cuando lo era técnicamente. Esos inversores ayudaron a que Madoff recuperara la credibilidad en momentos críticos, y pudieron aprovecharse de las ganancias posteriores en consecuencia.

No hay estafa más clásica que la basada en la confianza que deposita en ti un inversor ingenuo cambiando su moneda fuerte por una que has creado tú por arte de birlibirloque, para a continuación transformarla en activos o divisas igualmente sólidos pero cuya propiedad ya es enteramente del estafador. Todas las estafas se basan en la confianza. Por eso la mejor regla para evitarlas es desconfiar. Si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad.

