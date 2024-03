Los trabajos de Sánchez y el solaz de López Miras

No se ha cumplido un año de las dos anteriores, y ya estamos de nuevo en elecciones. Qué ilusión. Ahora, por partida triple. No importa que dos de ellas sean autonómicas y solo en una podamos votar los murcianos. Nos interesan todas, pues todas nos afectan, ya que de cada una y del conjunto de las tres dependerá la estabilidad del Gobierno central, y de su epílogo, el futuro del PSOE, también en la Región de Murcia.

Pedro Sánchez se la juega. Una vez más. Esta vez, como en otras ocasiones, por actores interpuestos, pero su hiperliderazgo y su onmipresencia crea vasos comunicantes que se distribuyen a todo lo que se mueve en el espectro político. Una derivada a nuestros efectos es que el ruido electoral provocará solaz para el Gobierno regional, pues López Miras, convertido en un barón protagónico del PP, derivará el foco a la política nacional, aliviando los haces de luz sobre su gestión, técnica de distracción en la que es ya un consumado experto. Mientras más bracea Sánchez más plácida es la siesta autonómica de López Miras.

Sánchez no es Hércules, pero en su contexto lo parece. A él no le ha sido encargado matar al león de Nemea o a la hidra de Lerna, capturar a la cierva de Cerinea o al jabalí de Erimanto, y así hasta diez esforzadas heroicidades, pero si repasamos su estela encontraremos una cifra equivalente de hitos que lo acercan al mito. Ahí van, si se me acepta el juego:

Ganar unas elecciones primarias contra el aparato de su partido. Derribar a Rajoy mediante una moción de censura. Sobrevivir a la hecatombre de las elecciones autonómicas y municipales. Gobernar el país tras haber perdido las elecciones generales. Resucitar a Puigdemont para intercambiar socorros mutuos. Legalizar una amnistía que proclamaba ilegal (aunque aún le queda el último escollo consistente en vadear la Justicia para culminar con éxito la Ley). Sortear la corrupción matando a un muerto (Ábalos) y velándola por la interposición de los casos Ayuso y Rubiales... Este es el historial de la supervivencia hasta hoy. Pero aún le quedan tres prodigios, a saber, cumplir expectativas en las elecciones vascas, catalanas y europeas.

Ahora bien, Hércules vio ampliados sus trabajos de diez a doce porque en la realización de dos de ellos hizo trampas, y así ocurrirá también con Sánchez, quien, uno, tendrá que apacentar por parejas a sus socios soberanistas vascos y catalanes, con los que en cada caso tendrá que optar para establecer coalición autonómica; y dos, aún salvando las tareas pendientes deberá enfrentarse después a la reconstrucción autonómica de su partido, que solo se producirá a su gusto si en los aparatos territoriales lo siguen viendo fuerte. Veamos el primer punto.

Elecciones vascas. El PSOE no tiene expectativa hegemónica alguna, pero será decisivo para la formación de un Gobierno que liderará, bien el PNV o bien Bildu, partidos sobre los que las encuestas predicen un empate técnico. ¿Por cuál de ellos se decidirá Sánchez? ¿Por papá o por mamá? En teoría debería hacerlo por Bildu, que es el referente de la izquierda, pero no es necesario abundar en las connotaciones, y más después de haber presumido tras las elecciones municipales de contribuir a desplazar a los de Otegi de algunas instituciones, incluso con la colaboración del PP, aunque después rectificara en Pamplona. Pero si lo hace por el PNV, caerá en picado el discurso progresista nacional, pues esto supondría mantener a la derecha, no menos derecha por ser vasca y tan derecha que en la práctica sustituye sociológica y electoralmente al PP. Y no solo se trata de una cuestión de imagen. Cabe sospechar que el partido desestimado, en su despecho, podría interrumpir su colaboración parlamentaria en el Congreso con el Gobierno central. La posición del PSOE como bisagra en el País Vasco será un regalo envenenado para los equilibros de Sánchez.

Elecciones catalanas. Tres cuartos de lo mismo que en el País Vasco con el matiz nada desdeñable de que aquí el PSOE aparece como ganador, aunque todas las previsiones establecen que deberá completar mayoría, bien con ERC o bien con Junts. Sería coherente que lo hiciera con el primero por afinidad de izquierdas, pero si Puigdemont queda desplazado en competencia con sus adversarios soberanistas es fácil suponer las repercusiones que esto podría tener en el Congreso de los Diputados. Otro dilema infernal para Sánchez, tal vez más complicado de resolver que el vasco. Y si se produce el incremento de respaldo que al PP podría proporcionarle la absorción del residual Ciudadanos y la práctica exclusiva del discurso constitucionalista, que en Cataluña no es marginal, como se demostró con Arrimadas, complicado lo tendrá Sánchez para vender el triunfo de Illa, que ya es convencional, como brote de sus políticas nacionales. Aparte de que el discurso socialista de la ‘reconciliación’, la ‘convivencia’ y el ‘pasar página’ queda constantemente refutado por quienes debieran ser protaganistas activos de esos desideratos, que sin embargo predican un ‘empezar otra vez’, con la paradoja de que manteniendo ese criterio se perfilan como aspirantes a socios de quien sostiene lo contrario.

Elecciones europeas. España como circunscripción única beneficiará al PP en el actual contexto si se mantiene la tendencia observada en las recientes elecciones autonómicas y generales que de manera muy gráfica le proporcionó la mayoría absoluta en el Senado, cámara en que el sistema mayoritario permite una más holgada representación al partido más votado. La prospectiva general permite considerar que el ascenso de la derecha, incluida la euroescéptica, es un hecho más que probable, no solo en el ámbito español, pero en éste se produce una contradicción política: ¿de qué sirve un Gobierno socialista si lo que su ejercicio destila es una progresión de la derecha en su aportación electoral a Europa? ¿No será que hay algo desajustado en relación con la sociedad aun a pesar de la inequívoca legitimidad parlamentaria del Gobierno?

Mala estrategia sería por parte del PSOE relativizar la importancia de esas elecciones abundando en la percepción general acerca de las mismas, puesto que permitiría que fueran tomadas como la oportunidad para hacer un referéndum sobre el sanchismo, en el que hasta los simpatizantes socialistas no excesivamente entusiastas de su actual líder pudieran aprovechar para ‘darle un toque’. Y tal vez con más activismo en el sector de la agricultura si finalmente se confirma como cabeza de cartel la actual vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Desdeñar las tractoradas en el año en que han emergido en convocatoria transversal añadiría un peso argumental más a quienes conciban las europeas como un referéndum sobre el Gobierno de Sánchez.

Pero decíamos que los trabajos de Hércules eran doce porque se dejó ayudar en dos de los diez, y a Sánchez también le tocará ampliar sus labores por derivarición de todo lo anterior. En primer lugar, ya digo, culminar la legalidad de la amnistía en todos sus aspectos y en todos los tramos judiciales, esta sí cuestión hercúlea a la vista de las trampitas con que ha interpretado el informe de la Comisión de Venecia. Si, a pesar de todo, decayera la amnistía o su amplitud es preferible no hacer previsiones sobre las consecuencias.

El otro asunto pendiente es la reconstrucción del propio partido tras la devastación regional, provincial y local en que quedó tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Sánchez ya tiene alguna prueba a mano acerca de lo que puede suceder, a la vista de cómo han empezado a ir las cosas en este aspecto, y eso que todavía está en buena forma, a falta de pasar a satisfacción las tres convocatorias electorales que se avecinan.

Extremadura y Comunidad Valenciana constituyen las dos caras de la moneda. En la primera, Sánchez se ha tenido que comer con patatas a Miguel Ángel Gallardo, nuevo líder regional del partido, crítico con la amnistía, tras vencer en unas primarias al favorito de Ferraz. En la Comunidad Valenciana todo ha ido sobre ruedas, al menos en apariencia, con la designación a dedo de la ministra Diana Morant en sustitución de Ximo Puig. Morant, no hay más que oírla hablar, es un rigurosísimo eco, al pie de la letra, de la doctrina sanchista, y es difícil creer que ese consignario abarque al completo una organización tan compleja como la de esas tres provincias. Puesta con calzador y sin empleo a jornada completa bastaría un leve traspiés en la culminación de los trabajos de Sánchez para que se ponga en cuestión su legitimidad.

Estos dos ejemplos adelantados son bien indicativos: si hay primarias, pueden ganar los críticos de Sánchez; si no las hay, aterriza un sanchista de diseño. ¿Podrá forzar Sánchez esto último en cada provincia? No está claro, ni siquiera en la Región de Murcia, donde el seguimiento sin fisuras de Sánchez ha botado al PSOE de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos y le ha hecho retroceder notablemente en la Asamblea Regional. Veremos, en todo caso, cómo quedan los amarres de la nave allá por el inmediato junio europeo, punto de meta de los trabajos ordinarios de Sánchez.

Mientras tanto, López Miras se dispone a vivir un descansado año político en el taller de sus competencias, arrumando su actividad a la función de barón consolidado en el arca de Feijóo, pues la política nacional desvía hacia Sánchez todas las emociones a la espera de su caída en cualquier fase del proceso en que se emplea. Pero no olvidemos que Hércules resolvió todos sus trabajos, los iniciales y los añadidos, y todavía hizo de las suyas durante mucho tiempo.

