Hacia la soledad

Resulta palmario que la soledad se está colando en nuestra mullida civilización como efecto colateral del progreso. Ya se aborda desde la sanidad como una patología, antes asociada a la depresión, hoy con entidad propia, y cabe preguntarse si el alarmante número de afectados constituye un indicador de que las relaciones humanas evolucionan de manera irreversible.

Las revueltas del Mayo del 68 profirieron un grito de libertad frente a las sociedades de posguerra: conformistas, asustadizas, ensimismadas en reconstruir a destajo la devastación belicista, con un fuerte componente social impregnando cada decisión. Pese a que muchos elementos de la extrema izquierda asistían convencidos al primer acto de la revolución, la insurrección juvenil discurrió por derroteros centrados en la exaltación de lo individual. El lema ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ se reinterpretó, poniendo el acento en la primera palabra: prohibido prohibir, pide lo imposible... Fue un primer paso de afianzamiento del ciudadano contra una sociedad opresiva. Los subversivos no querían verse, como prototípicos personajes de Forges, hundidos en una asfixiante cotidianidad de exigencias estereotipadas.

Ese viaje hacia la individualidad aceleró vertiginosamente por los avances tecnológicos. Hoy se produce más y con menor esfuerzo que nunca, y ello permite a la ciudadanía exigir crecientes garantías respecto a condiciones laborales, derechos civiles o disfrute de bienes y servicios. Las siguientes revueltas han reivindicado más el acceso al consumo que luchado contra el consumismo. Demasiados productos para comprar y diversiones que experimentar como para no pretender su goce. La muerte de la rebeldía del 68 fue su disolución en huelga obrera, sin ideales. Décadas después, el ilusionante movimiento 15M derrapó con rapidez hacia una entrada en la política por la puerta trasera, con sus líderes fagocitados por la misma casta que pretendieron combatir. La producción irrefrenable y el consumo disparado enterraron la conciencia de clase, quien no puede consumir es un paria.

En las ciudades modernas se vela por el bienestar material de los potenciales votantes, no solo amparándolos de los excesos del poder, sino también de las costumbres de sus conciudadanos, que cada vez importunan más según se apartan del silencio y la quietud. Molestan los gritos de los niños en la escalera, la vecina música alta, las discusiones matrimoniales, las visitas… Cada vez toleramos menos el olor corporal, escuchar enfermedades ajenas o contestar al parroquiano que despotrica en el bar.

Como el protagonista de La insoportable levedad del ser, optamos por lo liviano en solitario frente a lo pesado en común. La comodidad consustancial a la abundancia convierte en indeseable cualquier perturbación de nuestro paraíso particular. Al replegarnos interiormente sembramos la soledad inmediata en nuestros deudos y, a largo plazo, en nosotros mismos. Un anciano internado en una residencia representa el paradigma de cómo estar perfectamente atendido materialmente a la vez que carcomido por una soledad descorazonadora.

Ahora, que tanto preocupan los peligros futuros de la inteligencia artificial, deberíamos revisar el presente, donde ya los prolegómenos de esa tecnología y las redes sociales muestran efectos perniciosos sobre las relaciones personales. El acceso instantáneo a personajes famosos, youtubers, influencers… entronca directamente con la necesidad humana de contacto directo con el líder. El mundo virtual, perfecto en apariencia, indoloro, cercano, permite interactuar con otras personas a distancia, sin soportar defectos ni agresiones, propiciando el aislamiento de lo próximo y auspiciando una comunicación infinitamente alejada, en el fondo argumental y en la forma, de nuestra etología.

La soledad medra íntimamente, sin importar cuántas personas nos rodean. El contacto con la imperfección humana nos inquieta y tendemos a encerrarnos en contextos excluyentes. El ansia de satisfacción instantánea repudia cualquier esfuerzo e incomodidad, consecuencia lógica del camino que ha emprendido la humanidad buscando liberarse de su base animal.

Mucho se habla de los peligros de la inteligencia artificial futura, pero ya nos arrolla una imparable digitalización y no adoptamos medidas correctoras para evitar una pandemia de soledad, tan triste como irremediable. ¿Alguien piensa que cuando aprendamos a conservar externamente la información cerebral no mutará nuestro enfoque mortal de la existencia? ¿Que cuando se normalicen las relaciones sexuales con robots no sucumbirá el modelo familiar? ¿Que la delegación de toda tarea en seres cibernéticos no degradará el espíritu emprendedor? El Homo sapiens está en proceso de abandonar su envoltura carnal para vivir una existencia anfibia entre lo biológico y lo electrónico, contempla las cadenas de su propia naturaleza como un yugo y comienza a rechazar todo aquello que empezca tal metamorfosis, incluso a sus propios congéneres. En esa travesía irreversible franqueará tenebrosos fielatos, y quizás la soledad patológica sea el más peligroso de ellos: puede devorarnos como especie si somos incapaces de pertrechar esa andadura con otras herramientas más éticas que la descreída posmodernidad, para justificar interiormente cada decisión egoísta conducente al acopio inmoral de recursos, y la espinosa posverdad, para desorientar al prójimo y ahuyentar sus críticas.