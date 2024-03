Prostitución, un negocio repulsivo

Hasta en ocho ocasiones se pasaron ayer en el pleno del Congreso de los diputados la palabra ‘prostitución’ bajo acusaciones de consumo entre los integrantes de diversos grupos políticos, como si de un partido de tenis se tratase en las acusaciones cruzadas de corrupción.

En ningún caso se habló de las señoras que ejercen el oficio más antiguo del mundo como víctimas a las que hubiera que proteger, o ayudarlas en la búsqueda de alternativas loables que las salve del infierno en el que habitan. Cada día acontecen en este país la friolera de 150.000 servicios sexuales, y aunque parezca una cifra exacta, no es más que una estimación, ya que resulta demasiado complicado constatar los datos de un ejercicio acontecido en la más absoluta clandestinidad. El resultado de la ecuación es más claro que aproximado si un informe policial nos cuenta que la trata de mujeres en España acarrea cinco millones de euros cada día que amanece. Dinero demasiado sucio repartido entre unos pocos proxenetas con ínfulas de mafiosos que viven del calvario y el purgante trabajo que demasiadas mujeres desprovistas de dignidad (entre 45.000 y 120.000) y contra su voluntad, deben ejercer para hacer frente a las amenazas que las sobrecogen tanto a ellas como a sus familias. Casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo, pero el análisis de los anuncios de Internet revela que el 4 y el 6% de los varones patrios colabora con esta lacra, visitando pisos ilegales; clubs dónde, con demasiada frecuencia, se hace la vista gorda; en páginas web sin ningún control o a pie de calle, valga la desprotección que todos sabemos ofrece una cuneta.

Es mínimo el porcentaje de mujeres que consumen prostitución, aunque haber las hay, frente a los 145.000 hombres contribuyentes a que esta alegalidad se haya convertido en un negocio sucio y despiadado, pero millonario. Resulta escandaloso que todos, en general, miremos hacia otro lado y permitamos el martirio a golpe de asquerosos braguetazos a incluso menores, y por parte de clientes cada vez más jóvenes. El 10,6% de varones entre 15 y 29 años reconoce haber consumido sexo previo pago al menos una vez, colaborando con esta proeza a que esta herida no cicatrice. Ya no hablamos de moralidad, esto es delito. Y no vale decir eso de que solo ha sido una vez, porque una única vez es más que suficiente para la degradación total de un ser humano, vulnerable y sometida forzadamente a danzar con el rendimiento. Demasiados decorados de neón y terciopelo nos han vendido subliminalmente para suavizar el darnos cuenta de que ese atrezzo es mentira, tan solo el 1% de las prostitutas ejercen libremente. Por tanto, ese escenario de forzado cabaret apesta a estafa, esclavitud, represión y dominio hacia nuestras iguales. La prostitución no es un trabajo, es una terrible forma de violencia, y ninguna de nosotras será libre mientras una sola viva sometida.