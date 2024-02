Sábado 17 de febrero. 11.50 de la mañana. El cielo sigue estando gris en Estambul. Por momentos cae una fina lluvia. Paseo a esas horas por una calle céntrica de Galatasaray cuando me encuentro en una plaza no demasiado grande con una fuerte presencia policial. A la turca, diría yo. También observo que se va concentrando gente por los alrededores y van apareciendo cámaras de televisión. Pregunto discretamente a unos jóvenes a qué se debe ese dispositivo. Me vienen a decir que se trata de la concentración semanal de las Madres de los Sábados. Una agrupación compuesta principalmente por madres de víctimas que combinan sentadas con vigilias como método de protesta contra las desapariciones forzadas y asesinatos políticos en Turquía durante el golpe militar de 1980 y el OHAL de los 90. A las doce en punto aparecen las madres. Exhiben fotografías de jóvenes con bigote, barba o corte de pelo de aquellos años. No puedo dejar de pensar mientras veo la mirada triste y acuosa de esas mujeres en esas otras madres argentinas, las de Mayo, o en esos otros muertos de nuestra guerra civil cuyos restos quieren desenterrar sus familiares de las cunetas. También me entero de que tras cientos de sábados clamando justicia se enfrentan ahora estas madres a un proceso judicial por la criminalización de su protesta.