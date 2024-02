El dinero del cine español

El Estado paga el cine español. No lo paga el espectador. Esto, desde el punto de vista de un norteamericano, es aberrante. Las subvenciones están poco menos que prohibidas. Cada uno con su negocio. Pero el mercado español (es un decir lo de llamarle mercado al cine español) es diferente.

El cine, en España es un vector de adoctrinamiento sociológico, en la mayor parte de los casos. El cine español tiene como objetivo cambiar los valores tradicionales de la sociedad en la que tiene implantación. No cambiar paulatinamente las costumbres, sino de golpe. La cultura progresista no pacta, como aquella Falange Española que tenía como uno de sus puntos principales no pactar con nadie. La sociedad tiene que ser como ellos, los progresistas, dicen. Han sustituido a la Iglesia católica en el aspecto de suministrar a la población consigna y mandatos de comportamiento. El Progresismo es la nueva Iglesia. Ir al cine hoy en España es como ir a misa en la España de hace unas décadas. En ese cine se enseña la trivialización del sexo, se ofrece la ocurrencia como método, la mediocridad como genio en libertad, la obsoleta provocación como recurso, la libertad juvenil sin límites, la irrespetuosidad en cualquier ámbito, docente, laboral, etc… Todo en aras de romper en pedazos lo que fue la sociedad tradicional española.

El actual Gobierno, que se cree el Estado (porque lo ha conquistado y colonizado), le regala casi 180 millones anuales de euros al cine español. El cine español recauda menos de la mitad de esa cifra, dinero que se queda, claro. Y bien quedado: una subvención no es una inversión. Y lo que le llega al Estado son unos ocho millones de euros del IVA. Este es el contexto en el que el más significado personaje del cine nuestro (o suyo) va y dice que el cine español devuelve las subvenciones con creces. Naturalmente, con esas cifras que les digo, el entendimiento de la afirmación no puede ser dinerario. Su verdadero contexto es sociocultural. El cineasta citado quiere decir que el cine español aporta adoctrinamiento progresista para sustentar el voto al actual Gobierno, que es el que les suministra los citados 180 millones de euros. Ésas son las creces.