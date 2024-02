Esta semana, varias noticias me han hecho recordar aquella frase que repetimos una y otra vez durante la pandemia, «Saldremos mejores». En aquel momento en el que el mundo se paralizó, vimos morir mucha gente, demasiada. Y lo peor, los más vulnerables, nuestros mayores, fueron los más perjudicados ante el maldito virus. Qué lejos quedó todo aquello, y lo peor, que rápido se nos olvidó.

El ser humano tiene una facilidad macabra para pasar página, para olvidar, para ser egoísta. Donde todo vale por la pasta, donde todo vale por la rentabilidad, donde la humanidad, la empatía y la ayuda al prójimo brilla por su ausencia. No se puede generalizar, pero en una balanza entre la solidaridad y el egoísmo, gana el egoísmo.

Hoy es el Día Mundial contra el cáncer y son muchas las noticias que esta semana han hablado sobre la enfermedad que, por desgracia, nos sacude muy de cerca o en primera persona. Los datos no nos pueden dejar indiferentes: 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en 2030 serán diagnosticadas de cáncer, 330.000 casos, con un porcentaje del 70% de supervivencia. Este dato plantea un reto social para los pacientes y para todas aquellas personas que superan un cáncer, en su mayoría contraen la enfermedad en edad laboral por lo que hay que protegerlos y atender los problemas laborales a los que se enfrentan: lo que les cuesta una vez vencida la enfermedad reincorporarse a la vida laboral.

Esta semana me quedé pegada a la televisión viendo un reportaje donde mujeres que han vencido al cáncer tienen problemas para encontrar un trabajo o acceder a un seguro. No daba crédito ante sus testimonios. Una vez que reciben la noticia más esperada de sus vidas, cuando han superado la enfermedad, resulta que comienza otra batalla, porque la sociedad podrida en la que vivimos no las acoge, protege y cuida. Debe ser prioridad de los agentes sociales brindarles todas las posibilidades y oportunidades para poder acceder a un empleo, ser valoradas. Las secuelas o una larga ausencia laboral no debería ser motivo para no contratar a una persona que ha pasado un cáncer. Apostar por el diagnóstico precoz y por la investigación y tratamientos está muy bien, pero no olvidemos lo que pasa cuando todo acaba, cuando hay un final feliz, cuando el paciente supera la enfermedad. La sociedad tiene que estar ahí, no darle la espalda.

Y hablando de dar la espalda, no me quiero ir este domingo sin mencionar una vez más a los podridos de esta sociedad que han permitido y dejado en la calle a Blanca, la señora de 79 año de Barcelona que por una deuda de 88€ ha sido desahuciada de la casa en la que ha vivido 54 años. ¿Qué hay de la objeción de conciencia? Todas aquellas personas que había en el pasillo de servicios sociales del Ayuntamiento esperando que Blanca saliera con lo puesto de su casa, además de hacer su trabajo ¿han podido dormir?

La miseria humana es infinita, cuando Blanca al día siguiente ha vuelto a su casa a por sus cosas, no la han dejado entrar y se las han sacado sin ningún cuidado. No puedo entender cómo el ser humano puede estar tan muerto por dentro.

Siento que no hay esperanza, pero a la vez veo la fortaleza de personas que primero se paralizan ante el miedo al ser diagnosticados con un cáncer y como cuando pasa el shock inicial y dejan de preguntarse ¿Porqué a mí? Sale la valentía, la aceptación y las ganas de salir adelante y seguir. Como Blanca, ojalá tenga ayuda y saque fuerzas para recomponer la vida que le han quitado, y pueda descansar tranquila en un hogar digno.

A los miembros destacados de esa sociedad podrida que montarán un piso turístico a costa de Blanca, o que no contrataran a personas válidas por haber tenido un cáncer y no considerarlos aptos para un puesto o no les concederán un seguro, siempre digo que no le deseo el mal a nadie, pero ojalá les caiga un alud de mierda en un callejón sin salida.

Nunca fuimos buenos, acabó la pandemia y no salimos mejores, y con el paso de los años no encuentro rastros de humanidad en la sociedad podrida en la que vivimos.

Salud.