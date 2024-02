La rebelión se ha impuesto en las entrañas de Vox, que es ya de por sí un partido tóxico y abrupto fruto de una patada al caldero. No es fácil explicarse todos los motivos que han llevado a las purgas y a las deserciones en sus filas, la última en Baleares, pero puede que esa disolución se deba fundamentalmente a los recientes fracasos electorales. El partido de Abascal parece desubicarse con la crecida del PP; hay que tener en cuenta que Vox nace de la desafección a Rajoy y a un centroderecha acomplejado, que en estos momentos y dado el efecto corrosivo de la Amnistía no lo es tanto. La «derechita cobarde», ahora, se siente cómoda haciendo oposición en la calle.

En política es importante saber qué tecla tocar en cada ocasión, equivocarse indispone a las direcciones de los partidos y así surgen los diputados díscolos decididos a plantear la batalla por su cuenta. En la derecha siempre ha habido, además, más indisciplina que en la izquierda.

Vox, hasta el momento, ha colaborado más con la furia táctica que con la razón democrática. Dudo que sea un partido franquista porque ya no hay tantos franquistas en este país, pero sí es una derecha nacionalista española surgida de la indignación. No obstante, a la izquierda esa etiqueta ultraderechista le ha servido para contrarrestar las expectativas de voto, más favorables al Partido Popular en las últimas elecciones. No se equivoca el que insiste en la idea de que Vox está resultando ser el aliado idóneo de Sánchez: su mejor coartada para convencer a muchos españoles de que todo es menos peligroso que un gobierno de la derecha. Hasta dejar, paradójicamente, a España en manos de una ultraderecha independentista catalana, como es Junts, y de un prófugo de la justicia como es Puigdemont. O de sentirse libres para apoyar a Bildu o recibir el respaldo de los herederos de ETA. Obviamente, ha servido de ayuda que el Partido Popular no haya acertado en su relación con Vox.