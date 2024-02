La eclosión del género documental

La ciencia puede erradicar las arrugas. Las de la piel. Las que se ven. Otras, las de dentro, las que están ocultas, cada cual las sobrelleva como puede. Y por lo que veo en algunos, a mi alrededor, me refiero a personajes públicos, no demasiado bien. El caso de Savater, con su banalización de ciertos males (el de la pederastia en la Iglesia, por ejemplo) y su prepotencia filosófica casposa, es especialmente llamativo. Y si me apuran, patético. Dejo de lado a Azúa, que en sus últimas declaraciones hablaba, uniéndose al anterior, de «mediocre invasión femenina» y «terror feminista» en la redacción del periódico en que era colaborador. Con otras palabras, lo viene a decir muy bien Luz Sánchez-Mellado. Se puede discrepar cuanto se quiera (incluso cuando con la edad también se va arrugando el pensamiento, esto lo digo yo), pero cada cual debe hacerlo afinando su instrumento, no cogiéndose pataletas y ladrando por las esquinas con que todos desafinan menos tú. No me asusta hacerme mayor. O eso creo yo. Y nada me gustaría más que ir a aceptando mis arrugas mientras afino mis argumentos en la discrepancia. Solo pido una cosa. Ser capaz de conjurar el desvarío de envejecer como Savater. Queda dicho.