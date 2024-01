La obra nueva resurge, los actores han cambiado mucho

El año pasado se terminaron e iniciaron más viviendas de obra nueva que el anterior, y previsiblemente este año ocurrirá lo mismo. Las viviendas de nueva construcción, en realidad, empezaron a resurgir en 2014, cuando comenzó la recuperación del sector inmobiliario, tras los años negros de la doble recesión que siguió al estallido de la burbuja, con crisis del euro y de la deuda pública y la intervención de gran parte de nuestro sistema financiero con base regional.

Todo eso significó la ruina de las promotoras locales, excepto honrosas excepciones, casi siempre de empresas ligadas a otros sectores más protegidos de las crisis inmobiliarias recurrentes como es el de la industria alimentaria. El resto se fue casi todo a la ruina, junto con sus prestamistas bancarios, cuyas fortunas se habían entrelazado al inicio de este siglo a las de los grandes promotores y a sus megaproyectos.

Como sucede en todos los procesos de destrucción creativa del capitalismo, como lo definía Schumpeter, los restos del naufragio de las promotoras y cajas de ahorro locales sirvieron para que actores ajenos al sistema se aprovecharan y construyeran a precio de saldo sus nuevos y flamantes buques inmobiliarios. Detrás de las grandes promotoras actuales, que cada vez ocupan una mayor cuota de mercado de las promociones locales, están grandes fondos de inversión internacionales (denominados con afán denigrante pero bastante correctamente como fondos buitre) como Blackstone o Apollo. Otros, como Blackrock se han centrado en las infraestructuras, sector en el que hay una competencia más sólida de grandes empresas españolas con dimensión internacional.

Obviamente quedan promotoras de base local que, como en el cuento de la cigarra y las hormigas, fueron muy prudentes en su momento, guardando para los malos tiempos y haciendo acopio de suelo durante la gran crisis, y ahora exhiben músculo promotor, como sin ir más lejos en el megaproyecto en Torrevieja recién anunciado por nuestros vecinos de Orihuela, TM. Por lo demás, muchos de los promotores caídos en la crisis, están optando por la fórmula de cooperativas, aprovechándose así del know how promotor sin tener que arriesgar un capital que, para su desgracia, perdieron en su momento y no han podido recuperar, también de momento.