Un fin de semana en Sotogrande

Las cosas importantes en los negocios suceden a veces de manera fortuita. Por eso no creo que haya ningún emprendedor que no tenga algo de supersticioso. Y si no lo es mucho (supersticioso) es porque trae mala suerte.

Hago este preámbulo porque solo la buena suerte dio con mis huesos un fin de semana en la urbanización Sotogrande, y no precisamente para disfrutar de un ocio que en esa época me era negado por las turbulencias por las que atravesaba mi segundo proyecto empresarial (Imagina) después de que el primero (Tam Tam) hubiera caído estrepitosamente en las fauces de la ruina y el desastre por la crisis inmobiliaria del 93, la estulticia de unos socios que en su momento fueron grandes amigos, la deslealtad de los empleados que me quedaban entonces y, por supuesto, mi incapacidad de gerenciar y solventar tamaña acumulación de problemas. Solo quedé yo, limpio de dinero y patrimonio como una patena, pero con el apoyo incondicional de mi mujer y la experiencia, el conocimiento y el empuje emprendedor que ningún competidor podía arrebatarme. Y en eso llegó una invitación de Fernando García Erviti, un arquitecto amigo de un amigo, que en ese momento ejercía de responsable de grandes cuentas en la red inmobiliaria Look&Find, la más conocida y consolidada del momento. El encargo que había recibido Look&Find era estudiar un plan de comercialización de la Urbanización Sotogrande, cuyo director general entonces era (causalidades de la vida) el antiguo director general de La Manga Club en la época de despegue de este proyecto, Nigel Smith. El caso es que este proyecto de comercialización incluía también una empresa líder en viajes de UK (Thomson Travel) y una red inmobiliaria alemana. El proyecto de comercialización acabó, pero aproveché la oportunidad de trabajar con la Red Inmobiliaria Look&Find, por un lado, y con Sotogrande por otro. Ambos clientes me sirvieron para recuperar la autoestima dañada por la crisis de mi anterior proyecto y, sobre todo, para restaurar mi situación financiera y patrimonial. Cinco años más tarde abría oficina en Lisboa de la mano de un gran franquiciador inmobiliario, con sede en Estados Unidos. Eso dio paso a otra etapa dorada en mi negocio, hasta la Gran Crisis inmobiliaria del 2011 en Portugal, que se sumó a la doble recesión española en otra tormenta perfecta. Pero esa es otra historia.