Lo decía el otro día una amiga: «Aquí no falta Turismo, faltan turistas». Y es verdad. Nosotros tenemos muchísimo que ofertar y hemos conseguido ciertos logros en este tema, pero la cosa sigue sin cuajar del todo. Hay algo que no termina de funcionar y la pregunta es por qué. Veamos si podemos analizar el tema sin que nadie nos tire algo a la cabeza.

Lo curioso es que aquí, si viene gente, algunos se quedan, es decir, pasan de turistas a residentes con una cierta facilidad. Imaginemos a un súbdito del nuevo rey Federico X de Dinamarca que viene a España un poco por casualidad (no como su rey que viene a tiro fijo) quizá porque mirando el mapa y planeando unas vacaciones decidió viajar a Alicante, como todos sus primos, y, una vez allí y hartos de playas superpobladas, de pelearse por la mañana temprano a fin de conseguir poner una toalla en la arena cerca del mar, un día el danés se pregunta por qué no echar un vistazo a esa Región llamada Murcia, de la que nadie sabe mucho, solo que está entre Valencia y Andalucía. Entonces viene, y se da cuenta de que si lo que busca es sol y playa, aquí tenemos para que se tueste hasta los mismísimos, si quiere terrazas y arroces, tenemos ofertas a montón y, es una opinión, a mí me gusta mucho más el arroz con conejo, con pavo, o con verduras y bacalao, que ese de la tortilla encima, a la que llaman ‘costra’, o el que lleva cosas del cocido, garbanzos y pata de cerdo, etc.

Es menester destacar que los precios son muy competitivos comparados con el resto de la costa mediterránea, y, si preguntan cuánto cuesta una casa en esta Región es exactamente cuando deciden pasar de turistas a residentes como arriba les decía, porque ahí no tenemos rival: nuestros precios son más bajos que en el resto de la costa, como certificarían los más de 20.000 británicos que viven con nosotros, quizás con alguna concesión a ciertas zonas de Almería. De este modo, es mucho más fácil ver residentes extranjeros que turistas dispuestos a visitar nuestros monumentos, pernoctar y ponerse ciegos a gambas.

Otra cuestión a tener en cuenta es cómo ofertamos nuestra Región a los demás españoles y a los extranjeros, cuánto se invierte en publicitar nuestros encantos ocultos y de los otros y si hay alguien en el mundo a quien le suene ‘Murcia’ porque se ha programado algo importante, una gran exposición, un evento muy llamativo, etc. porque lo cierto es que apenas se organiza un asunto interesante el personal acude, como a ‘La Mar de Músicas’ de Cartagena o cualquier otro festival musical convocado para jóvenes con figuras que estén en el candelabro, que dijo aquella. Hubo tiempos no muy lejanos (ya sé que esto se hacía porque había ayudas de dinero privado para organizarlo) que aquí venía gente de Valencia, de Albacete y de Almería a escuchar los maravillosos conciertos que se daban en el Auditorio de Murcia con los mejores directores de orquesta del mundo, los más famosos cantantes, etc. La Cultura a lo grande atrae, aunque ya sé que es cara.

Parece ser que con lo del Año Jubilar de Caravaca estamos echando toda la carne en el asador y me parece muy bien porque es un pueblo precioso y, además, creo que hay indulgencia plenaria por peregrinar y eso es algo que nos hace falta a muchos. Y, si hablamos del tema religioso, ahí está Lorca con sus conexiones judías –si no han visto la Sinagoga, vayan, no se la pierdan, es bellísima y emociona– y, por supuesto, las procesiones de Semana Santa de toda la Región. Y Cartagena y sus maravillas. Para todo esto ahora se está trabajando mucho en Fitur, pero, ¿qué pasará después? ¿Se estará a la altura de lo que necesita nuestro Turismo, una vez que descansen nuestros políticos de las comidas, las copas y los trasnoches de Fitur? ¿Volverán a dedicarse a publicitar nuestras cosas aquí en la Región, o se abrirán al menos al resto de España? ¿Responderán a los que presenten proyectos de promoción turística con la frase «No hay dinero», como es costumbre de la casa? Solo el cielo lo sabe.