¿Terminaremos exportando agua?

En Cataluña y Andalucía ya han comenzado a tomar las primeras medidas ante la sequía que vivimos, mientras eso ocurre, en Murcia seguimos actuando como si tuviéramos el agua por castigo; ya no hay urbanización que se precie que no incorpore una piscina particular, y el número de hectáreas dedicadas al regadío siguen aumentando. Es como si el cambio climático no fuera con nosotros, y por si fuera poco, la Comunidad Autónoma estaría dispuesta a plantearse llevar agua a Andalucía por barco desde la Desaladora de Escombreras. ¿Distopía hídrica?

Que en Murcia tengamos el agua de boca garantizada, de momento, no debería se excusa para que sigamos actuando como si fuera un recurso infinito, no existe la más mínima campaña institucional para reducir el consumo de agua, al contrario, que se sigan permitiendo construir cientos y miles de nuevas urbanizaciones, como por ejemplo ocurre en la pedanía de Guadalupe, donde se están construyendo piscinas y piscinas, es un ejemplo de que en Murcia seguimos creyendo que lo del cambio climático es algo que afecta a los demás, pero no a nosotros. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, presidía el pasado día 18 el Comité de Expertos para la lucha contra la sequía. En Cataluña llevan meses tomando medidas para el ahorro de agua en muchos de sus municipios, incluso el nivel de sequía es tal que solo se permiten las duchas en instalaciones deportivas a los profesionales, incluso el llenado de piscinas privadas tiene restricciones, el uso del agua para riego de jardines y zonas verdes, tanto de carácter público como privado, estará prohibido, salvo algunas excepciones, como para salvaguardar determinados árboles o jardines botánicos (esta última medida fue aprobada la pasada semana). Si en Castilla La Mancha, en muchos pueblos de Cataluña y en una parte importante de Andalucía nos vieran con qué alegría utilizamos aquí el líquido elemento, se echarían las manos a la cabeza, y quizás con razón. Sería bueno que las instituciones públicas murcianas comenzaran a preocuparse mucho más en serio del grave problema que tendrá la sequía en los próximos años, más aún la inmigración en países donde el agua ya no es ni siquiera escasa, sino nula, será imparable. Las mareas humanas desde África en busca, no ya de encontrar un futuro mejor, sino de agua, irán aumentando, y a las guerras, al hambre y la explotación de sus recursos naturales se sumarán las consecuencias de la emergencia climática. Lo mejor que podríamos hacer no es seguir hablando del cambio climático como algo que vendrá, sus consecuencias ya las estamos sufriendo, sino empezar a configurar una Región donde el líquido elemento tendrá límites, nos guste o no, es el futuro que nos espera, si no hoy, y quizás no mañana, si llegará más temprano que tarde. La sequía ya está condicionando la vida de millones de españoles que se apellidan García, González o Martínez, y saben quiénes estamos entre Cataluña y Andalucía, entre otros nosotros, los murcianos y murcianas. Aquí no vale la improvisación y mucho menos las ocurrencias. Planificación.