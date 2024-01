Escucha, Sánchez: a España no la extorsiona nadie

El próximo domingo, 28 de enero, a las 12, en la plaza de España de Madrid. El Partido Popular vuelve a convocar a los ciudadanos a una manifestación cívica, pacífica y democrática para pedir dignidad, igualdad y defender lo que es de todos. Para dejar claro que España no se rinde, no se vende y no se trocea, y que tampoco acepta amenazas ni chantajes.

Tras los sucesivos esperpentos protagonizados por Pedro Sánchez y sus socios, que tanto han contribuido a degradar la imagen de la política española, la responsabilidad del Partido Popular, como primera fuerza política de España y partido con más apoyo social entre los españoles, es hoy todavía mayor porque también es más grande el bochorno político y parlamentario. El PP asume su compromiso en estos momentos tan difíciles y graves para España y continuará liderando la defensa de un proyecto de libertad y de igualdad, de concordia, respeto y regeneración de la vida pública, con el objetivo de devolver a España a su lugar en Europa y en el mundo. Por desgracia, el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, ha convertido esta legislatura en la de la extorsión a España. Cada votación que Sánchez tenga que sacar adelante nos va a costar a los españoles más privilegios a los independentistas catalanes y, por tanto, más desigualdad. Nunca en democracia un Gobierno había sido tan débil y una coalición había estado tan dividida. El proyecto del Partido Socialista es ahora la de una España sin igualdad, sin solidaridad y sin justicia. No podemos normalizar que en España se claudique ante cada exigencia que llegue de Waterloo y, en cambio, se desprecie a lo que pide y necesita la mayoría de los españoles. La cesión de competencias en materia de inmigración al Gobierno autonómico catalán abre la puerta a romper la soberanía nacional, a expulsar a la Policía Nacional de Cataluña y a que en nuestro país se practique una política migratoria xenófoba. Desde luego, no tiene nada de progresista entregar la gestión de fronteras al partido de quien el propio Sánchez consideraba el ‘Le Pen’ de la política española, o a aquellos que echan la culpa a los inmigrantes de los malos resultados del informe PISA en Cataluña. Como tampoco tiene nada de constitucionalista ni europeísta despedazar en 17 trozos la política migratoria, ni someter a mercadeo la igualdad de los españoles. Porque Sánchez está negociando con lo que no es suyo: la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y el futuro de la Nación. El PSOE y Sánchez han llevado a España a una situación límite. En ningún país de nuestro entorno existe un Gobierno que en menos de dos meses haya quebrado el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos y sus libertades y derechos. Una quiebra de los principios fundamentales de nuestra Constitución que han dejado bien patente los letrados del Congreso en su demoledor informe sobre la ley de amnistía. Unos letrados que, por cierto, han actuado con toda la dignidad que le falta al Gobierno de Sánchez, y que han constatado que la amnistía es contraria al derecho europeo, daña la seguridad jurídica y, en consecuencia, se trata de un proyecto inconstitucional. Un informe que la presidenta del Congreso ocultó a los diputados hasta que se cerró el plazo de enmiendas. Por obra y gracia de Pedro Sánchez y su estrategia de colonizar todas las instituciones, el Congreso se está pareciendo cada vez más al Parlament de Cataluña, en el que las normas de funcionamiento internas se socavaron en favor del independentismo. Los españoles pueden tener por seguro que desde el PP vamos a adoptar todas las medidas políticas, sociales o judiciales que sean necesarias para garantizar la legalidad de las disposiciones que emanan del Congreso de los Diputados. Urge restaurar la convivencia, el respeto y la dignidad de las instituciones; recuperar su neutralidad y el respeto al régimen parlamentario. Hemos de dignificar las Cortes y que estas vuelvan a ser el centro de la vida política, en lugar de un teatrillo al servicio de Sánchez, o una especie de cámara con mando a distancia desde Waterloo. Nada ni nadie nos va a parar en nuestra ofensiva política, institucional y social para defender la Constitución española y la integridad de la Nación. Ninguna mentira tapará la verdad y ningún escándalo quedará sin respuesta. Vamos a dar todos los pasos necesarios para garantizar la igualdad de los españoles. El 28 de enero a las 12 en Madrid vamos a decir alto y claro que a España no la extorsiona nadie.