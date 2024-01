Caravaca turística y jubilar

Este año, como cada siete, Caravaca de la Cruz vuelve a sumergirse en su año jubilar. Y con esta efemérides se refuerza la idea de que Caravaca está en condiciones de constituirse como un foco de primer orden a nivel europeo, no solo en su vertiente de turismo religioso, sino también por el lado del turismo cultural y de interior.

Quien aún no conozca estas tierras quedará muy sorprendido tras la visita. Reconozco que en esto, aunque completamente cierto, no puedo ser objetivo. ¿Quién dijo que los columnistas en prensa debemos de ser neutrales? Que se me note la procedencia.

Cuando paseo por el pueblo, cuando por puro gusto o a veces trabajando, recorro sus campos y pedanías y lo que observo es un lugar que se puede visitar o en el que vivir como en los tiempos de mi infancia: con intensidad, con calidad de vida y sabiendo que estás en uno de los territorios más bellos e interesantes de toda la Región de Murcia.

El tirón turístico de Caravaca es innegable. Aunque aún a falta de más infraestructura, capacidad de acogida para pernoctaciones, comercialización y paquetes que rompan la estacionalidad festera y jubilar, su potencialidad turística cuenta no solo con la inmensidad de sus fiestas, sino con una iconografía y un espíritu general que atraviesan todo el año y justifican en cualquier momento la visita a Caravaca. Su condición jubilar como una de las cinco ciudades santas del mundo, y la popularidad devocional por la Cruz en tantos y tantos sitios y para tantas y tantas personas, son la perfecta carta de presentación del que sin duda es uno de los destinos de turismo religioso con más potencialidad de toda Europa.

El carácter de su centro histórico, sus monumentos y sus centros visitables, el entorno ecológico y paisajístico del noroeste murciano y el interés paralelo de los demás pueblos de aquellas tierras (los más atractivos para el turismo de interior de toda la Región de Murcia, con permiso del Valle de Ricote) completan un escenario esperanzador para el turismo en el que la condición jubilar cada siete años de Caravaca no hace sino poner la guinda.

Con todas las salvedades comparativas y a nuestra propia escala, Santiago de Compostela y su Camino son buenos referentes de a lo que se podría encaminar Caravaca y el noroeste murciano a poco que todos arrimemos el hombro. Los Caminos de la Cruz desde diversos puntos de la geografía regional y nacional, en los que trabaja el Instituto de Turismo, la Fundación Camino de la Cruz y el ayuntamiento, pueden ser un buen vector promocional para este turismo, no imprescindiblemente en cantidades exorbitantes, como en Santiago, pero sí en lo que supone la peregrinación como seña de identidad de un destino.

Falta que, lo mismo que las administraciones sí que están apostando por el turismo caravaqueño, el sector privado se decida en serio a hacer lo propio.