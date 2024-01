El Gobierno de Pedro Sánchez mejora la vida de la gente

El pasado miércoles el Congreso de los Diputados dio luz verde a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de España, cuyo único fin, aunque algunos se empeñen en manipular y decir lo contrario, es mejorar la vida de la mayoría social de este país. Desde que en el mes de agosto se constituyeron las Cortes Generales, ha quedado muy claro que existen dos objetivos de legislatura. El de quienes trabajan por hacer la vida más fácil a la gente, quienes dedican su tiempo, su esfuerzo y su día a día a trabajar para las personas, para la mayoría social de este país. Y el de quienes trabajan con la única finalidad de hacerle la vida difícil al Gobierno de España, de ponerle trabas a todo lo que propone, cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste.

Pero la realidad es que quien más pierde en todo esto son los ciudadanos y ciudadanas de a pie de nuestro país y nuestra Región. Los que ven cómo sus pensiones, la factura de la luz y del gas de sus casas, su abono transporte o su cesta de la compra son rehenes de esta guerra sin cuartel que lidera la derecha de este país, que todavía no ha digerido ni asumido los resultados del pasado 23 de julio.

Lo que sí ha quedado claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado, única y exclusivamente, en ofrecer soluciones a la ciudadanía y en hacer avanzar España. Lo que ocurrió el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados es una gran noticia para todos los españoles y para la Región de Murcia, porque se aprobó la continuidad de una gran batería de medidas sociales, que ya puso en marcha el Gobierno de España para ayudar a las familias trabajadoras.

Algunas de estas medidas son la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las bonificaciones para el transporte público, la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, la rebaja del IVA en los alimentos, la bajada de los impuestos de la electricidad y el gas, la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables y la eliminación de las comisiones bancarias por retirar efectivo en ventanillas, tanto para mayores de 65 años como para personas con discapacidad. Estoy seguro de que, si le preguntamos a cualquier ciudadano o ciudadana su opinión sobre estas medidas, estará de acuerdo conmigo en que son muy necesarias, especialmente en la Región de Murcia, porque es de las comunidades autónomas que tiene los salarios más bajos del país y con más personas que tienen dificultades para llegar a final de mes.

Por todo esto, y por más que lo pienso, no consigo entender por qué el Partido Popular votó en contra de todas estas medidas. Con este voto en contra, tanto Feijóo como López Miras saben de sobra que están perjudicando los intereses del país y de la Región de Murcia. Esto solo demuestra que los dirigentes del PP se han convertido en políticos egoístas, sin empatía, que no les importan en absoluto los problemas de la gente, y que su único objetivo es intentar boicotear al Gobierno de Pedro Sánchez porque piensan que, cuanto peor lo pase la ciudadanía, mejor irán sus intereses electorales. Mientras tanto, son incapaces de ofrecer ni una solución a los problemas de la ciudadanía y se han instalado en el no permanente. Deberían superar de una vez la pataleta del 23J y dejar de mentir y crispar, porque España necesita un partido en la derecha con sentido de responsabilidad.

En el Partido Socialista somos conscientes de que la única vía hacia el progreso está en la búsqueda de acuerdos, en la gestión inteligente de la pluralidad política y en la diversidad territorial de este país. Pero el progreso es tarea de todas y todos, por eso es imprescindible la cogobernanza entre todas las administraciones, porque los objetivos son compartidos y están muy claros: crecimiento económico y justicia social. Los socialistas seguiremos ofreciendo soluciones a los problemas de la ciudadanía, porque, si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos cinco años es que la prioridad del Gobierno de España es mejorar la vida de la gente.