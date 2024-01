Sabemos mucho. En un supermercado, una señora de unos cincuenta años le pregunta a otro cliente, un hombre mayor –ambos con sus cestos de la compra-: «Perdone, ¿sabe usted dónde están las pastillas para el lavavajillas?». Él le responde: «Si, señora, allí, en aquel pasillo, junto a los geles de baño». (Escribo esto porque siempre éramos los hombres los que les preguntábamos a las mujeres dónde estaban las cosas en los supermercados, pero, ahora, nosotros estamos en primera línea de conocimiento sobre situación de productos en estos establecimientos).

Consultas. Otra cuestión sobre los hombres en los supermercados. Casi todos llevamos la lista de la compra en los teléfonos. Algunos se plantan frente a una estantería, por ejemplo, la del tomate frito, repasan lo que hay, hacen una foto de uno de los productos y se la envían por wasap a su mujer, o a su madre, o a su marido, preguntándole si ese es el tomate frito que le gusta. Otros llaman y dicen cosas como: «Hay una oferta buena de merluza, pero es obligatorio llevarse una entera, ¿la compro y congelamos la mitad?».

Está mal. No me ha hecho ninguna gracia que el Gobierno conceda a Junts el control de los emigrantes en Cataluña. Ese es un tema de política nacional que no se puede dejar en manos de las comunidades autónomas donde pueden estar gobernando o cogobernando un partido racista o xenófobo. Espero, y en esta ocasión deseo, que Pedro Sánchez les haya mentido, según costumbre de la casa, y luego el acuerdo se quede en nada. Además, ¿cómo los payos estos piden transferencias de poder si ni siquiera están gobernando?

Buena obra. Eso de que el nuevo enlace de la carretera de Yecla a Valencia va a quitar el 40% de camiones del nudo de Espinardo es una noticia buenísima. Menos contaminación, menos lío, menos atascos. A ver si nuestros dirigentes se convencen de que también hace falta una nueva autovía en Murcia ciudad más alejada del centro urbano, para que los vehículos que van hacia Andalucía, o a otros destinos, incluso de nuestra Región, tengan que viajar por ahí, lo más apartado posible de los seres humanos que habitamos en este entorno, que nos entran ya las partículas PM10 hasta por las orejas.

La prima va a tener que encargarse. Una mujer de unos cincuenta años a otras tres que van con ella –han salido a andar–: «Y se lo dije más claro que el agua: como sigas así te va a aguantar tu prima».

Boda. Me entero por la prensa especializada de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se casa esta primavera con Teresa Urquijo, la nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma. Me alegro de que todos lleven guiones en los apellidos, aunque me parece que el pedazo de finca con cría de caballos de raza que tiene la abuela no lo tiene el alcalde de Madrid. Pero el amor lo iguala todo. Qué bonita frase, ¿verdad?

Agua. Esta semana ha llovido un poco en Murcia ciudad. Nada, apenas un par de horas, por la noche. Pero, cuando comenzó a caer agua, quitamos la televisión y escuchamos durante un rato el ruido de la lluvia sobre las losas de la terraza. Hacía muchos meses que no experimentábamos ese placer. Fue una experiencia religiosa, como cantaba aquel.

Terror. La que hay liada en Ecuador. Imagino que los casi 25.000 hombres y mujeres de este país que viven en nuestra Región estarán muy preocupados por sus familias y por la terrible violencia con la que las bandas y los narcos están actuando allí. Se ha publicado que las cárceles están completamente dominadas por los delincuentes y que los internos han de pagar a los que manejan el cotarro por cualquier cosa que necesiten: comida, una manta, ropa, teléfono y hasta por el aire acondicionado. La mayor parte de los delincuentes tienen armas muy potentes.

Serie. Estoy con la serie Berlín (por cierto, está siendo un éxito a nivel nacional e internacional; la están viendo millones de personas en todo el mundo) y, vamos a ver, entretenida lo es, y mucho. Todo lo del guion que se refiere al robo está perfecto. Lo de los amores del protagonista es un poco rollo. La verdad es que el tal protagonista, Pedro Alonso, es, a mis cortas luces, el que está peor de todos los actores.