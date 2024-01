Decía Feijóo esta semana: «de haber sabido que la política consiste en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, no me hubiese dedicado a la política». Suelo estar poco o nada de acuerdo con el líder del Partido Popular, pero quizás tenga razón Núñez Feijóo y no sean buenos tiempos para dedicarse a la política. Aunque le diría que quizás su partido tenga algo que ver en la situación actual que vivimos.

No sé, Alberto, quizás un poco de autocrítica estaría bien que practicarais este fin de semana en vuestro retiro campestre de la cúpula del partido, para diseñar la pancarta de vuestras próximas protestas ciudadanas, porque lo de hacer oposición de Estado, cómo que no. ¿Porqué no votó el PP a favor del decreto para el aumento del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años, subir las pensiones, rebajas en el transporte urbano (así como la gratuidad del cercanías y el tren de media distancia), rebaja del IVA en algunos alimentos, la luz y el gas hasta que la inflación se estabilice? ¿De verdad que ni aquí son ustedes capaces de estar a la altura? Tranquilos, no están solos, sus socios de gobiernos autonómicos, también están en su equipo. Lo que no vi venir es que Podemos fuera a sumarse al grupo de los que están enfrente de los ciudadanos y no a su lado, al tumbar la subida del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años. ¡Qué se jodan!

Más allá de las ideologías, en política debe prevalecer mejorar la vida de la gente, y ante lo sucedido la pasada semana, no hay justificación por parte de ningún partido que haya votado en contra de los decretos sociales, que seguro podrían ser mejores, pero votar a favor es el paso correcto, las mejoras y matices tienen tiempo para trabajar y acercar posturas políticas encontradas, esto es la política. Pero está claro que vivimos tiempos a lo Blade Runner, hemos visto y vamos a ver cosas que jamás creeríamos.

Por ejemplo, aquellos románticos del movimiento 15M, aquellos que iban a acabar con la casta, los de la clase trabajadora, los del pueblo, no son todos los que estaban porque cada vez van quedando menos, pero los que quedan, como venganza a Yolanda Díaz, han tumbado el decreto del subsidio a los mayores de 52 años. Ellos te van a contar que ahora son libres, que nadie ha negociado con ellos y que no van a votar a favor de los recortes. Pero la realidad es una venganza y no hay peor forma de hacer política.

Quizás sea bueno recordarles que Podemos no se presentó a las elecciones nacionales del 23J. Llegó a un acuerdo para concurrir bajo la formación política Sumar, gracias a ello, consiguieron 5 diputados, que dudo mucho que siendo Podemos hubieran conseguido. Tanto que se les ha llenado la boca de ser el partido de la gente, es una vergüenza que se rían de los votantes. Este es el camino que han elegido, morir matando, pero van a morir.

Sabíamos que no sería una legislatura fácil, que sería agónico llegar a acuerdos, pero la agonía ha empezado demasiado pronto, y veremos si la cosa no acaba antes de tiempo. Están siendo más partidos de Estado, Bildu y ERC en cuestiones que tienen que ver con la Justicia Social, ¡quién lo habría dicho! Lo que está claro es que Pedro Sánchez es cómo el eterno minuto 93 del Madrid contra el Atlético en la final de Champions de Lisboa.

Lo que es intolerable es lo caro que cuesta cada negociación, en esta ocasión las competencias en Inmigración a Junts, aunque me pregunto, ¿si gobierna ERC en Cataluña, de qué sirven?

Feijóo tenía razón, mejor haberte quedado en Galicia, aunque de aquellos hilillos de plastilina estos pellets.

Memoria Alberto, te falta memoria, hace años por tu tierra también vimos cosas en política por las que mejor no haber entrado nunca.