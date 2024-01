Después de Second

Se puede tocar. El sonido eléctrico que cae sobre las miles de cabezas y se adentra en el corazón, porque acaricia esa parte del alma en la que está la llama. Se puede sentir.

La guitarra de Jorge como una orza de platino que brilla en cada suave surco bajo los sonidos. Se puede vivir. En la confianza que Sean pone en cada giro propio, que hace que la voz se quede cosida a la música. Se puede parar el tiempo en un segundo. En todos los que Nando divisa desde lo alto de las canciones cómo la nave avanza libre por el mundo dejando tras ellos un camino reconocible desde los años, desde las vivencias, desde la experiencia y hasta el infinito. Se puede latir. Con la sonrisa de Fran golpe a golpe, verso a verso, lloro tras lloro de emoción liberada cerrando un círculo en cada segundo, abriendo la luz que nos deja a todos entrar dentro y cantar juntos todo lo que nos une, sobre sus latidos.

Llegaron con las llaves de Londres, unos tipos de Murcia que escamotearon la esencia brit y la trajeron a la ciudad en la que plantaron un árbol que sigue dando música. Second es la transición musical más completa de nuestra historia, porque no son el principio, ni son el final.

Second son un eslabón gigante, eternamente fuerte y grande, que sostiene toda una escena. Toda una idea. Y lo han hecho con el garbo de quienes venían a hacerlo. Mira a la gente, cómo se divierte, nos dicen todavía, los cabrones. Siempre he pensado que tenían un pacto con el tiempo, y ahora se ha destapado. Lo sabían. Así era. Así es. Así será. Claro que nos divertimos. Lo sabéis.

La elegancia se transmite. Y surge de un fenómeno de convergencia personal que han protagonizado ellos. Cada uno con su forma de ser, y con su música. Second ha sabido despedirse sin hacerlo, y esto es algo tan difícil de conseguir como todo lo demás que han ido haciendo, para todo el universo. Y ahí está esa partícula que nos une, que nos diferencia y que genera el karma. La generosidad como valor de la elegancia. El respeto, el amor. Para todo el universo es la frase con la que nos hemos quedado por ellos, nada más y nada menos.

No puede haber una idea más nuestra. Para todo el universo es lo que pasa en Murcia, amigos. Cuando os pregunten, ¿qué pasa en Murcia?... Lo que pasa en Murcia es Second. Fue Second y siempre será Second.

Vale.