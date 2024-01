Las autobajas

Supongamos que usted es un médico/a de familia que está en su centro de salud, tan ricamente, con una lista de sesenta pacientes con cita, cada diez minutos uno, la cama, digo los de la cita telefónica, aparte. Vamos a imaginar también que se está produciendo una epidemia de gripe A y otra de covid en su Región de modo que las consultas de este/a profesional están que echan fuego y a las 11 de la mañana comienza a salirles humo de la cabeza.

Para adentrarnos en el tema del que hoy hablamos conviene también saber que hay personal que no se ha vacunado contra estas enfermedades, unos porque se les ha pasado, otros porque ‘ya llevo yo mucha vacuna dentro’ y otros porque ‘a ver si nos meten algo con lo que dominarnos y llevarnos al pecado, a la perversión y a la droga dura’.

También es menester tener en cuenta a aquellas personas que padecen otro tipo de mal de esos de no poder tirar de su cuerpo durante unos días, por ejemplo, las mujeres trabajadoras que tienen una regla dolorosa, los que tienen problemas intestinales por una intoxicación leve pero que los tiene pegados al váter uno o dos días, además de no poder controlar ciertos sonidos, eructos sin fin y asquerosos olores a su alrededor que no le permiten confraternizar con nadie y muchos otros pacientes con otro tipo de dolencias.

O sea, que allí está el médico y van apareciendo estos seres humanos en su consulta. Entonces un hombre va y le dice: ‘Tengo fiebre ya tres días, me duelen las articulaciones y la cabeza, toso, tengo mocos, me he hecho un test y doy positivo en gripe A’. El doctor lo mira, se ajusta la mascarilla y habla: ‘Bueno, te voy a dar la baja tres días, si no estás bien, vienes por aquí otra vez. Toma un paracetamol cada seis horas, bebe mucho líquido y ponte una mascarilla en tu casa para que no contagies a tu familia’.

Como pueden ustedes observar, el médico no le ha hecho ninguna prueba porque no lo cree necesario. Le basta con escuchar al enfermo y nada más verlo sabe que le está diciendo la verdad. No puede hacer mucho por sanarlo, porque la gripe le ha llegado y tiene que pasarla, así que su trabajo va más de hacerle los papeles de la baja. Si es otro tipo de enfermo, como los que arriba les enumero, le ocurre lo mismo, no ve ninguna necesidad de análisis si una mujer viene a decirle que no puede tirar de su alma esos días de la regla, sino que le da tres días de baja y le receta unos calmantes, y no una copa de ginebra cada rato, que era lo que se tomaban algunas chicas cuando yo era joven porque eso les calmaba los dolores propios de la cosa y además las ponía de muy buen humor.

En unas circunstancias como las que se están dando estos días de saturación en hospitales y centros de salud parece lógico que los que nos rigen hayan decidido que un enfermo puede darse él mismo la baja si le es necesaria por no ser capaz de ejercer su profesión y quitarles a los médicos de familia ese trabajo burocrático. Hay quienes han criticado la medida diciendo que habrá gente que engañará a sus jefes con una baja que no se corresponde con una enfermedad, sino con la gandulería de los trabajadores, pero estoy seguro de que eso no va a ocurrir más de lo que puede ocurrir si se engaña al médico, cuestión esta bastante difícil porque suelen tener experiencia en todo tipo de vagos y maleantes y los ven venir desde lejos.

Siempre que voy a la consulta de mi médico de familia y lo veo hacer cosas de amanuense o, como la última vez que estuve, tomando una foto de un lunar que tengo en la espalda para mandársela a los dermatólogos, pienso en lo necesario que sería que estos doctores tuvieran a alguien que les quitara todo lo que no sea dedicarse a atender al paciente y prescribir su tratamiento, porque se pasan la mitad del tiempo que están contigo escribiendo en el ordenador. Así que lo de ‘la autobaja’ es, además de un signo de confianza en los ciudadanos, algo necesario en estos tiempos de tantísimo trabajo para los médicos y las médicas.