Qué desastre, carpe diem

Aprovecha el día en que vives. Como el que no quiere la cosa, hoy se acaba el 2023. Ha sido un año como todos, con grandes alegrías y grandes tristezas. Cuando, además, eres mayor como es mi caso, pierdes gente, y se te rompe mucho el corazón; pero ahí están las nuevas generaciones a las que ves entrar en tu casa, comiendo en mesas grandes, emanando afecto, y entiendes, ya era hora, lo que es esto de la vida. Carpe diem. Qué sabia frase.

No nos vemos. El otro día, leyendo un librillo de García Márquez, encontré unas frases que me impresionaron por su agudeza. Decía que los mayores no sabemos qué aspecto tenemos, y que, por más que nos miramos en los espejos, desconocemos cómo estamos realmente. Solo los que nos miran pueden opinar o explicar si nuestra cara es así o asá, si nos hemos encogido o si la barriga se nos nota mucho o poco. Tampoco podemos hacer mucho caso de lo que nos digan, porque, si son amigos o familiares, raramente van a ser sinceros y nos van a decir ‘estas hecho un asco’. ¿Será verdad que no somos capaces de vernos cómo realmente somos?

Cansada. Una mujer de unos cincuenta años, rubia, con el pelo recogido en un moño, que lleva un delantal plegado hacia un lado, como si hubiese salido de su casa sin mucha preparación, a la cajera de un supermercado que está pasando sus productos: ‘Esta Navidad, estoy ya de compras hasta el chichi’. Las tres personas que estamos en la cola y la cajera soltamos una carcajada y manifestamos estar también un poco hartos, aunque no hasta ahí exactamente.

Belén. Veo el Belén de Salzillo que han montado en el Ayuntamiento de Murcia. No está completo, pero es el del Museo Salzillo que lo han expuesto ahí este año. Realmente es una belleza. Quizás lo que siempre me ha llamado la atención de estas figuras es que representan seres humanos que probablemente iban por la calle y el escultor, desde la puerta de su estudio, los llamara y les dijera: ‘Por favor, siéntate ahí un momento’ y posaran para él para hacer un pastor, o un panadero. Cada personaje tiene su personalidad, su edad, su expresión, o sea que están tomados del natural. Lo que no me gusta mucho es que se saque del museo para exponerlo aquí, en la misma ciudad, para gloria del palacio consistorial y sus habitantes.

Nombramiento necesario. ¿Cuándo van a nombrar un nuevo presidente del Consejo de Transparencia? Está una presidenta provisional, pero quizás haga falta alguien más definitivo, con más fuerza para pedir lo que tenga que pedirle a la Administración y que pueda cabrearse o dimitir si no le hacen mucho caso, según costumbre de la Casa.

Perfección discutida Leo en una revista que la reina Letizia debería dejar de ser tan perfecta en sus apariciones públicas. No tengo opinión al respecto, pero estoy seguro de que, si saliera sin lavarse ni peinarse, o con un vestido viejo o sucio, en esa misma revista se diría que vaya forma de representar a la Corona de España.

Pollo y vino. Un hombre de unos sesenta años habla por el teléfono caminando por el Paseo del Malecón de Murcia el día de Navidad: ‘He salido a andar, tío, que anoche me puse ciego a pollo relleno en casa de mi suegra. Y también le pegué al morapio’. (Es agradable oír la palabra ‘morapio’ todavía, aunque ya casi nadie la usa).

Valorado. Me gustó leer en El País el perfil que hacían de Pedro Saura con motivo de su nombramiento como presidente de Correos. Como ustedes saben era el presidente de Paradores y decían que ha hecho una buena gestión, que cogió el tema completamente deficitario y lo ha dejado ganando dinero. También hablaba positivamente de su paso por la Secretaría General de Infraestructuras. Parece ser que lo mandan a Correos a ver si es capaz de que acabe el déficit enorme de la mayor empresa pública de España. Saura nunca fue profeta en su tierra, parece ser que sí lo está siendo a nivel nacional. Me alegro que esta Región dé buenos gestores.

Malos aires. Lo de la contaminación en la ciudad de Murcia estos días ha sido un infierno. Me temo que van a tener que tomarse en serio este problema aquellos que dirigen nuestros destinos políticos y ver cómo se puede corregir, al menos en parte, semejante desastre para la salud. ¿Saben que el 25% de los infartos tienen su causa en la contaminación atmosférica?

Con salud y alegría. Feliz año nuevo. Feliz todo.