2024: Un año más

Las masas que aclaman a un presidente de Estados Unidos en ejercicio para que desearle un segundo mandato (que será el último) gritan enfervorizadas: «Four more years», reclamando esos cuatro años de más que reclama el incumbente y al mismo tiempo candidato para completar su obra de gobierno. O eso dice él.

Yo me imagino a mí mismo, diciendo lo propio, pero en este caso con una aspiración más modesta: solo pido a quien corresponda que teje el hilo de mi vida en su hipotético telar, que me mantenga un año más en pie. Pedir más me parecería un atrevimiento obsceno. De momento quiero este año más para varias cosas. Empezando por el proyecto empresarial que yo empecé hace cuarenta años y que ahora, en su encarnación actual, dirige con mano firme, cabeza fría y corazón caliente mi propio hijo. Este y el proyecto necesitan de mi sabio consejo y extraordinaria visión, al menos un año más para expandirlo, diversificarlo e internacionalizarlo.

Y hablando de internacionalización, tenemos el ojo puesto en países cercanos como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido. Para ello necesitaría terminar de manejarme con absoluta fluidez en mi ya avanzados inglés y portugués, controlar mucho mejor mi francés y avanzar significativamente en el italiano. Para eso necesito, como mínimo, un año más.

También preciso de otro año para poder aportar algo a la estupenda labor que hacen mis colegas de ASES, un asociación de directivos y emprendedores seniors a la que me uní este año. Hasta ahora no he podido tocar bola, excepto una charla en un instituto de FP de Cartagena de la que quedé muy satisfecho. No sé lo que les pareció a los alumnos, pero el caso es que nadie me ha llamado para repetirla. Necesito un año más para perfeccionar el discurso.

Y, por fin, está mi labor de abuelo, que no es tan brillante como a mí me gustaría, sobre todo porque los pequeños tienen habilidades musicales y físicas que superan ampliamente las que yo tuve en mi infancia, pero, anyway, creo que necesitan de mí para progresar en su manejo del español, que es lo único en lo que les puedo asegurar mi ayuda con certeza. Al menos necesito con ellos un año más.