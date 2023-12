Somos legión, millones de españoles y españolas los que el día 22 hemos perdido los 20, 40 o 200 e incluso más euros en la engañifa que supone cada año el sorteo de Navidad, pero durante estos días, nadie habla de nosotros.

En cambio, un puñado de personas, que han ganado diez, quince o incluso alguno cuatrocientos mil euros, se llevan todas las portadas de los periódicos durante varios días, otra vez los perdedores somos defenestrados al lado oscuro de la felicidad.

Ni una palabra estos días sobre el problema del juego en miles de familias, millones de personas nos vemos envueltas en una espiral de mentiras ¿Y si toca aquí?, ilusiones ¿Qué harías si te tocara? y envidias, -me jodería que le tocara a mis compañeros y a mí no-.

Hay cientos de miles de personas que se juegan más allá de lo que se pueden permitir, renunciando incluso a pagar sus deudas con la esperanza de que la diosa fortuna este año si, le toque el hombro.

Anuncios en los que a los protagonistas siempre le toca o le roza la suerte, nos llenan las radios, las televisiones y los periódicos de una falsa ilusión, haciendo creer a la gente que el hecho de que te toque es hasta lo normal.

Pero como pasa con el cambio climático y los científicos, que llevan años advirtiendo de olas de calor, de lluvias torrenciales e incendios descontrolados, y apenas se les tenía en cuenta, en la lotería sucede lo mismo con los matemáticos y las posibilidades de que te toque.

Si te gastas 200 euros en diez décimos, la posibilidad de que te toque el gordo es del 0’010%, es decir, tienes un 99’991 de que pierdas doscientos euros, por cierto, si lo has comprado fuera del circuito oficial de ventas, súmale otros 60 euros en gastos, dinero en «b» antes llamado en negro, que hacienda, la más interesada en que la gente se vuelva loca comprando lotería, no hace el mínimo anuncio denunciando esa ilegalidad.

Ojalá el año que viene el día 22 de diciembre por la tarde y al día siguiente, los medios de comunicación hablaran de esos millones de personas que asistimos entre tristes y cabreados a ver unas imágenes con un puñado de personas abriendo una botella de cava o de sidra, celebrando su suerte, y ni un micrófono, ni una cámara entrevistándote a ti, que sigues con tu mala suerte.

Los medios de comunicación contribuyen y de qué manera a fomentar el ansia por un «deporte» que solo genera, en el 99’991% desgracias, hurtos, robos, vicio y sobre todo dependencia.

Luego por favor, que algunos medios no se lleven las manos a la cabeza cuando se habla de jóvenes dependientes del juego, que han abandonado sus estudios o que su salud mental está algo más que entredicho, no pongamos el grito en el cielo cuando salen los datos de que nos sitúan, a los murcianos en particular, a la cabeza de Europa en Casas de Juego y Apuestas, triplicando incluso a otras autonomías como Cataluña o Valencia.

Si queremos ser coherentes, el año que viene, aunque sea en la esquina del periódico, o treinta segundo en una entrevista radiofónica, dejen un hueco al 99’991% de la sociedad, esa que siempre perdemos.