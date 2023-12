Feliz Navidad, feliz todo

Onomástica. Ayer, 23 de diciembre, fue Santa Victoria, así que felicito desde aquí a todas aquellas que ostentan ese nombre. No sé qué tienen las mujeres que se llaman Victoria que todas son guapas e inteligentes, amables y cariñosas. Si tienen ustedes la suerte de encontrar a alguna, no dejen de casarse con ella porque disfrutará de una compañera ideal para toda la vida.

Accidente. El miércoles fui testigo de un suceso realmente desgraciado. Un hombre de unos sesenta años, con buen aspecto, cruzó por un paso de peatones de la Gran Vía de Murcia. Cuando estaba llegando a la acera de enfrente, hizo algo que casi todos hacemos en estos cruces, salirse un poco de la zona acotada tratando de acortar el camino. Este hombre no vio que ahora hay en el suelo unos bultos de goma que señalizan el carril bici, así que tropezó con uno y cayó al suelo dándose un golpe tremendo en pleno rostro. Quedó totalmente ensangrentado y mareado, así que se avisó al 112 y acudió una ambulancia que lo atendió. Es menester señalar que esas cosas que han puesto en el suelo, a pesar de estar pintadas de blanco y negro, con el polvo de la calle se quedan grises y se mimetizan con el suelo, así que no es difícil despistarse y que ocurra un accidente. ¿Otro color más brillante para señalizarlas?

Quejas. Una mujer que está viendo el accidente dice: ‘Yo también tropecé el otro día. Alguno va a matarse con estas cosas. Es que no dan una en el clavo, leche’.

Buen trabajo. He aquí una buena noticia. Los Consejos Económicos y Sociales de la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Córcega, Occitania y Región Sur de Francia han firmado una Carta Fundacional para preservar el medio marino en el Mediterráneo, la contaminación por plásticos, etc. Los CES han demostrado capacidad para analizar la marcha de nuestra sociedad con la publicación de estudios siempre interesantes que ponen la mano en la llaga, aunque a veces duela. El último va del empleo poco cualificado llevado a cabo por personas con titulaciones distintas o por encima del trabajo que desempeñan en nuestra Región.

El carísimo atún de ijada. Un hombre a otro, en el mercado, el jueves: ‘Mira, vengo indignao’. ¿A que no sabes a cuánto está el atún de ijá salao’? ¡A 150 euros, tío, cagoendie!’ ¡Qué escándalo, joder!’

Cine. He visto la película Maestro, un bipoic de Leonard Bernstein, centrado fundamentalmente en su historia de amor con Felicia Montealegre, con la que se casó y tuvo tres hijos. Me han gustado sobre todo las interpretaciones de Bradley Cooper y Carey Mulligan. Ella está espectacular y es probable que le den un Oscar por este trabajo. También he visto Barbie, otra película que está bien hecha y que dice mucho más de lo que aparenta. Cuando voy al cine siento algo especial allí con la pantalla grande y la sala a oscuras, pero estas dos las he visto en mi casa, en las plataformas, y tampoco está mal.

Buen momento. Voy a mi centro de salud a hacer una gestión y la señora que me atiende en el mostrador me mira, comprueba mi nombre en el DNI y, sonriendo, dice que suele leer lo que escribo y que le gusta mucho. De vez en cuando pasan estas cosas y, qué quieren que les diga, da mucho gusto.

Suerte. ¿Les ha tocado la lotería? A mí no, pero de salud ando bastante bien para mi edad.

Desconfianza. Un hombre le dice a otro, en la terraza de un bar: ‘Aquí nadie se fía de nadie, y, en política, aún menos, sobre todo de Pedro Sánchez. Puigdemont pide un testigo en las negociaciones para que tome nota de lo que se promete, Pere Aragonés exige otro y ahora Feijóo también pide uno. Menudo panorama’. ‘Sus razones tendrán para no fiarse’, responde el segundo, y ambos ríen.

Trabajo duro. Con el permiso de ustedes me voy a hacer la cena. Ayer fuimos veinte y hoy dieciséis. Es una gloria ver tu casa llena de gente de varias generaciones, abuelos, hijos y nietos. Como les decía arriba, les deseo lo mejor, Esta Navidad y siempre.