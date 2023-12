¿Hay que ilegalizar a Vox? | 'Después de Bildu y ERC', por Pablo Molina

La vida en democracia supone la existencia de amplios espacios, prácticamente infinitos, donde la libertad de expresión y de asociación política se convierten en derechos fundamentales que el Estado debe proteger como primera providencia. En democracia no se pueden censurar las opiniones ni perseguir a los que disienten intelectualmente de la corriente mayoritaria, porque eso es algo que solo hacen las dictaduras. Sin embargo, en nuestro sistema actual, hay materias reservadas sobre las que solo se puede opinar de una determinada manera y, si alguien cuestiona lo que dictan quienes manejan el cotarro, es aislado democráticamente de la vida civil y, en casos contumaces, perseguido por las autoridades.

En las dictaduras no se pueden hacer chistes sobre el dictador; en las democracias no se puede bromear con asuntos que los políticos, los medios de comunicación y las redes sociales han convertido en modernos tabúes. En las dictaduras no se pueden defender públicamente ideas políticas contrarias a lo establecido porque te meten en la cárcel o, si el régimen es caribeño, te pegan dos tiros; en las democracias se puede defender cualquier idea, pero eso no evita la persecución del disidente si los que manejan el estatus quo consideran que hay que prohibir esa manera de pensar.

En España pasa algo muy curioso. Hay más de una decena de partidos políticos legalmente constituidos y con representación en las instituciones, que tienen como objetivo destruir el sistema constitucional en el que se fundamenta nuestra democracia. Se trata de un hecho insólito que no ocurre en otros países de nuestro entorno, donde los grupos que confiesan abiertamente sus intenciones de subvertir el orden constitucional no pueden constituirse como partidos políticos ni, mucho menos, cobrar del Estado que pretenden destruir. En España no solo los financiamos sino que la política nacional depende en gran medida de lo que decidan estos pequeños partidos centrífugos, a través del chantaje que cada cuatro años ponen en marcha con el partido llamado a gobernar.

La izquierda quiere ilegalizar a Vox, una tarea que, forzoso es decirlo, los dirigentes del partido conservador alimentan con sus periódicas arremetidas contra el sanchismo. Nada le gustaría más a Sánchez que ver a Marlaska firmar el decreto de disolución de Vox y la orden policial de detención de su cúpula dirigente. Sería un gran día de fiesta para la izquierda radical (valga la redundancia), pero el problema aquí es que si nos ponemos a ilegalizar partidos, hay algunos que están pidiendo un lugar de preferencia bastante por delante del que ocupa Vox.

Bildu, ERC y Junts son el caso perfecto para acotar las tragaderas de una democracia que alberga en su seno el germen de su destrucción. Porque la secesión de dos regiones españolas por métodos ilegales (la Constitución no admite esa posibilidad) supone la voladura del orden constituido y la desaparición de nuestro régimen democrático. Pero los tres partidos y sus semejantes en esas y otras regiones españolas están legalmente representados en las instituciones que pretenden destruir, sentando cátedra y pontificando políticamente como demócratas exquisitos, mientras señalan a Vox porque ese partido, simplemente, no les gusta.

Pero, en democracia, también los partidos que disienten del cotarro tienen derecho a existir, aunque su visión política difiera diametralmente de las formaciones que llevan la batuta de la política nacional con Sánchez en La Moncloa. Por eso, resulta de una gran hipocresía sacar a colación el debate sobre la ilegalización de Vox cada vez que sus dirigentes sueltan un exabrupto. Mucho más grave es tratar de romper la Constitución, así que, si hay que ilegalizar partidos, comencemos por Bildu, ERC y Junts. Después, ya veremos.