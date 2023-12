Agua de frambuesas

Escribimos para llegar al desierto, a la última gota, al dolor, a la invencible melancolía. «¿Sufrís algún mal? Sentaos y escribid», dijo Turgueniev. ¡Ah, Turgueniev! Su literatura huele a literatura. Capaz de pintar el amor, experto en el oficio sagrado de escribir que a la vez consiste en crear verdadera emoción, así como rechazar todo exceso fingido. Nos enseñó, al igual que Tchejov, Tolstoi, Stendhal, Gide o Merimé que el melodrama no es el drama. El propio Byron, hacia el fin de su vida, conoció el verdadero drama y sintió horror por sus poemas melodramáticos de juventud. Desde siempre se ha recomendado a escritores y poetas «no hagáis caso del amor popular, el ruido de las alabanzas pasará; oirás el juicio del tonto y la risa fría de la multitud; pero permanece firme, tranquilo».

Pedro Sánchez, cuyo placer favorito es «jugar al país», se resiste a morir en la nada, en el vacío, por eso nos entretiene con la puesta de largo de un libro que suena en su boca al rumor de una mosca; un libro muy alejado de todo lo que es literatura y periodismo. Me incomoda llamar libro a «eso» que no es más que un compendio voluptuoso de su propio yo. Es pura agua de frambuesa. Debería haberse leído primero la enciclopedia de la humildad. La buena noticia es que todo lo que es mediocre desaparecerá para siempre; su brilli-brilli no es más que una sombra errante, la de un pobre actor que luce color pavo real durante una hora sobre la escena y luego ya no se le oirá hablar más… como esas narraciones hechas por un idiota shakespeariano, llenas de ruido, de furor, pero que no significan nada. Pobre hombre-veleta-pensante.

Que la política se ha convertido en una fábrica de pensamientos de cristal es un hecho que constatamos de día en día; de ella no paran de salir cajitas con ideologías rotas, tendencias que pinchan, reflexiones con la etiqueta «muy frágil»; especulaciones empañadas. Nada que provenga de Bohemia. Por suerte los lirios son siempre lirios, aunque estén en manos sucias y se manche su blancura.

Se espera de nosotros los periodistas que tallemos artículos en madera de roble, pero todo fluye tan líquido que lo acontecido nos resbala y apenas queda impreso sobre un hueso de cereza. Tenemos la pésima suerte de tener un gobierno que gobierna para sí mismo; que ha nacido para ser útil a un puñado de rebeldes apartados, emancipados, mostrencos, señeros. Algo que demuestra que España no es mejor ni más sabia o más consecuente que ayer a estas horas.

Nos hemos quedado sin políticos útiles y necesarios, ninguno de ellos tiene la regia facultad de ver desde las raíces y ahí están, sentados como narcisos y nenúfares flotando en la superficie, mirándose su ombligo profundo.

Esta flor no tiene nada que decirnos, murió con todos sus pétalos y ahora va río abajo amándose a sí misma. Si esto es el éxito, es más deprimente que cualquier fracaso.

Marchitada la flor del diálogo vayamos a rescatar la de la belleza, que nada tiene que ver con lo público y político, pero es de agradecer que recientemente un miembro de la Iglesia haya pedido a los políticos hablar con respeto «y si es posible con belleza». Sin duda el autor de estas palabras hacía Iglesia mientras hablaba y cabría esperar de ellas algún que otro milagro. Desde ahora le nombro genio del Vaticano tocado por Dios.Entrelacemos las manos con flores al caer la tarde por si se lanzaran desde el cielo bolsitas de bendiciones y caramelos. Resulta difícil permanecer callados ante el estropicio de la clase política porque es bien sabido que las cosas que se callan acaban haciendo más ruido y porque esta política sabe a ajo. No se aprecia un horizonte de ideas así que… puestos a leer me entregaré a los libros de Misa de mis abuelas.