Durante estos últimos años, he conocido a unas cuantas buenas personas en política. Una de ellas es el hasta hace unos días Delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

Paco, amen de muy buena gente es un gestor muy competente, no porque lo diga yo, su trayectoria le avala. Pero según he podido leer, lo han sustituido por alguien con más perfil político. Cuando veo que van a designar a alguien con un marcado perfil político en tal o en cual puesto, se me ponen los pelos como escarpias. Porque en el fondo están diciéndote (y no me estoy refiriendo a este caso en particular, sino a la generalidad de los casos), que te van a endilgar a alguien que antepone los intereses de su partido al servicio público. Paco por contra es un servidor público, y de los buenos.

Seguramente no sea muy objetivo, pues me precio de tener una buena amistad con él. Así es que me seguiré pasando por la Delegación, a saludarlo de cuando en cuando. Y seguro que me atenderá con el cariño y la educación de siempre.

Pero ya que he empezado a hablar de buena gente, y aprovechando que estamos cercanos a las fiestas de Navidad, época de buenas intenciones, les diré que he conocido a unas cuantas buenas personas en este curioso periplo político mío. A saber:

Víctor Martínez, actual alcalde de Santomera, más listo que los ratones coloraos, Óscar Urralburu, un hombre tranquilo, y leído. Joaquín López, educado y perspicaz. Estos tres seguramente estarían en mi primer escalón, pero hay unos cuantos más, entre ellos, Rosa Peñalver, María Giménez, Emilio Ivars, los dos Pedreños, el del PP y el de Podemos, Juanje, el alcalde de Mula, Patricia, la alcaldesa de Archena, Marcos Ortuño, mi compañeros Luis Fernández o Miguel Garaulet (un autentico vendedor de mantas como Ramonet, pero persona noble donde las haya, e incapaz de hacer daño a nadie) o el aguileño Juan María Vázquez.

Todos ellos gente dialogante, tolerante y de mente abierta. Y por encima de todo, sanos. Personas de las que te podrías encontrar en cualquier otro ámbito de la vida, fuera de la política. No de todo el mundo se puede decir lo mismo.

Luego, de mi experiencia nacional, os podría hablar de Chema de Oleaga portavoz de de Justicia de PSOE, o Fernando de Rosas, su homólogo del PP, Assumció Castellví, de Junts, Pau Furriol de ERC, Víctor Sánchez del Real, o Jacobo Robato de Vox, Víctor Ruiz del PSOE, Bea de Teruel Existe, o mis inseparable grupo de compañeros de escaños, comidas, cenas, y fatigas varias, Clemente Sánchez Garnica del PAR, José Miguel Sánchez Viadelo del PRC, Alberto Catalá de UPN, o José Luis Muñoz de Ciudadanos. Por no hablar de mi admirado Edmundo Bal.

También he conocido a personas excepcionales en estos años de servicio público, como Miguel Pasqual del Riquelme, al que nunca le he dicho, que era el juez de Penal, la primera vez que entré en mi vida en un juzgado como alumno de la escuela de prácticas jurídicas, y que me ha puesto algunas de las sentencias más bonicas jurídicamente hablando, que he leído, o José Luis Díaz Manzanera, fiscal jefe, un trabajador incansable y honrado, o Encarna Fernández, letrada de la Asamblea, Pepe Luján, al que ya conocía antes de mi periplo público, pues no en vano, fue mi profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho, Lucas Jiménez del Scrats, Juan Miguel del CSIF, o Miguel Ángel o Rafa de Anpier dos grandes personas, o a Pascual Piñera y Luis Ruano, dos tipos excepcionales, a los que admiro. Todos ellos con una impagable vocación de servicio público.

Por no hablar de la gente de la plataforma del Mar Menor, que merecen un monumento.

Y algún periodista también hay por ahí, a los que profeso admiración y respeto. Y que podrían entrar dentro de la calificación de buena gente. Como Salvador Sánchez, David Gómez, Alejandro García-Villalba, Lucía Hernández, Paco Sánchez y Maica Sánchez, Elisa Reche, Fran Valero, Guillermo Hermida, Juan Garre, Marisol Torrente, Blanca Núñez, Fernando Vera, Jose Antonio Sánchez, Vicente Luis Cánovas, o Pedro Gonzalez.

O los reporteros gráficos Nacho García, Juan Carlos Caval y Marcial Guillén, y algún otro que tengo en mente pero que ahora mismo no recuerdo su nombre.

A mis amigos de la esfera privada, no hace falta que los nombre, ellos saben quiénes son, y que los quiero. Como quiero con toda mi alma a mi familia, y ahora que lo pienso, creo que se lo digo poco.

En fin, es tiempo de Navidad, y de buenos propósitos, y como podríais imaginar si habéis llegado hasta aquí, con este artículo me voy a despedir definitivamente de la vida pública. Ya han expirado mis cuatro meses de excedencia desde que se constituyeran las nuevas Cortes Generales, allá por el mes de agosto. Y desde hoy, día 17 de diciembre, soy oficialmente una persona anónima. Así es que me voy a ir como llegué, sin que prácticamente nadie me conociera y sin hacer mucho ruido. Y sobre todo obviando lo malo y a los malos, y con las mejores intenciones.

Mis disculpas a quienes me haya dejado olvidados.

A partir de este momento ya puedo decirlo abiertamente: nos vemos en los bares. Un fuerte abrazo para todos, y sed buenos.