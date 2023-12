Tiempos difíciles

Desde los momentos iniciales de la transición democrática, he conocido y tratado a muchas mujeres y hombres que estaban comprometidos con un partido político y que militaban en él. Las siglas, AP, PP, PSOE, UCD, CDS, ORT, PT, PC, IU, PCPE, UP, etc., etc., me han resultado familiares y he mantenido con sus militantes tranquilas conversaciones o he compartido con ellos cafés o cervezas, dependiendo de la hora de los encuentros. He conocido a rojos más rojos que mi sangre y a fachas con pistola, sobre todo en los años finales de los setenta y principio de los ochenta del siglo pasado. He asistido a decenas de debates en la Asamblea Regional y he tenido amigos en todos los partidos. Durante muchos años, los políticos de derechas pensaban de mí que era socialista, por lo menos, y los de izquierda a menudo decían que yo era un ‘meapilas’ y el colmo de ‘pependro’ (así se llamaba despectivamente a los miembros del PP, al igual que ellos llamaban a los socialistas ‘sociatas’, aunque ambos también se llamaban otras cosas que no puedo escribir aquí porque me lo impide el libro de estilo de este medio), y uno trataba de mantenerse lo más equidistante posible aunque a veces se nos fuera un poco la cabeza y se nos viera el plumero ideológico.

Como es natural, en todo este tiempo de cercanía a la vida política regional y nacional he asistido a momentos difíciles y de gran tensión. Aquí se han producido acusaciones tremendas y han sido procesados varios alcaldes, consejeros y hasta presidentes de la Comunidad Autónoma. Ha habido crisis y escándalos variados y se han llamado unos y otros ‘perros judíos’. A nivel nacional, ya saben ustedes, exministros en la cárcel, poderosos caballeros que salían a comer y, de tarde, acudían a un puticlub pagando con la tarjeta correspondiente al cargo que ostentaban, presidentes de Gobierno que nos engañaban como a chinos, gente que aparecía en Vietnam en calzoncillos con una maleta de dinero, etc., etc. Y llegamos al momento actual y el porqué de hacer hoy un poco de historia en este artículo. Nunca, nunca, en estos más de cincuenta años de democracia, el ambiente político de este país ha estado tan enrarecido como ahora, y, por supuesto, estas condiciones se reproducen en nuestra Región. Nunca se han dicho barbaridades como las que oímos cada día, ni se han llevado a cabo acciones tan absolutamente inexplicables como las de ahora. Siempre se ha jurado una cosa hoy y la contraria mañana, pero lo de estos días es que clama al cielo. Y hablando de cielo, hay quien va a rezar rosarios delante de la sede de un partido político y estoy seguro de que la Virgen, a la que ese rezo está dedicado, se asomará por entre las nubes y dirá: pero, ¡¿qué están haciendo estos con mi rosario, jolines?!, eso sí, el suave taco en arameo. Y no les voy a hacer aquí la relación de los pesares que nos acucian porque además cada uno tenemos los nuestros, pensemos como pensemos a nivel político. Si es usted derechas, ahí tienen a Pedro Sánchez para hincarle el diente, que motivos da todos los días. Si es de izquierdas, el PP en Europa le dará vergüenza y Vox les hará subirse por las paredes. Y lo peor, en un gran porcentaje, tanto a la izquierda como a la derecha, les está pareciendo que sus líderes se pasan de rosca hasta puntos inaceptables, unos haciendo pactos que no se pueden explicar, otros azuzando a lo más fiero de su equipo y pactando con los que nos traen a la sociedad mensajes de violencia y de asqueroso recuerdo. Es como si a ambos lados, estuvieran los dos partidos mayoritarios agarrados por el cuello por sus respectivos aliados, unos más a la derecha y los otros más a la izquierda de ellos, que tiran y tiran para llevárselos al huerto de la confrontación más encendida. Y, ¿saben lo que están consiguiendo? Que cada vez más ciudadanos nos sintamos ajenos a lo que hacen, dicen y proponen. Solo se nos ocurren críticas, hablar mal de unos y de otros. Es como si se hubiera perdido la capacidad de hablar, de dialogar y solo existiera el enfrentamiento continuo, mientras que los ciudadanos, la gente de la calle, los miramos perplejos y decimos tacos, pero no en arameo, sino en castellano, en catalán, en gallego y en euskera, ya ves tú.