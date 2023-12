El impuesto de los tontos

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más populares en nuestro país, llegó a España durante el reinado de Carlos III para aportar fondos a la Hacienda Pública, realizándose el primer sorteo de esta Lotería Primitiva el 10 de diciembre de 1763. Posteriormente fue sustituida por la Lotería Moderna, creada por iniciativa del político Ciriaco González Carvajal, instituyendo la Real Lotería Nacional de España el 25 de noviembre de 1811, el primer sorteo de esta nueva lotería se celebró en Cádiz el 4 de marzo de 1812.

Desde entonces ha llovido mucho, y aunque su función sigue siendo la misma que en sus inicios, recaudar dinero de los ciudadanos para la hacienda pública, su popularidad fue creciendo a lo largo del tiempo, aumentando las cantidades obtenidas por el Estado de forma vertiginosa, desde los 330 millones de pesetas recaudados en España en 1940, fecha en que se conservan los primeros datos, hasta los 8.780 millones de euros recaudados durante el año 2015 hay una gran diferencia; en el último sorteo de Navidad de 2022 hacienda ingresó 3.440 millones de euros.

Teniendo en cuenta que durante los últimos años el Estado ha subido los precios de los billetes, ha aumentado el porcentaje que se queda de la venta y también ha subido la cantidad que se queda de los premios en concepto de impuestos, el negocio es redondo, pero no para el que le toca el gordo, es redondo para Hacienda, que es la auténtica ganadora. No se imaginaba Carlos III el favor que le hacía a sus sucesores, tanto reyes como políticos, el día que decidió importar la lotería desde Nápoles, parece ser que allí fue donde se inventó.

Desde la conversión de la peseta al euro, el precio de cada décimo de lotería se ha multiplicado un 300% de la venta, de los mismos, Hacienda ingresa de forma directa un 20% más el IVA correspondiente y de los premios retiene otro 20% de manera automática más el incremento patrimonial correspondiente por cada premio en función de la renta patrimonial del agraciado. En resumidas cuentas, el fisco puede llegar a ganar hasta un 60% con la venta de lotería, aunque lo habitual ronda entre un 40 y un 50%.

Me da pena cuando veo en la televisión las colas de la gente en la lotería de Doña Manolita de Madrid para comprar la lotería de Navidad, ¿realmente son conscientes de la mierda que ganarían en el más que improbable caso de obtener un premio? Sinceramente creo que no. Alguien calificó esta práctica como el ‘impuesto de los tontos’, y, desde luego, jugar a cualquier cosa en la que sabes que incluso ganando el que reparte las cartas, en este caso las bolas, siempre ganará más que tú, no es muy inteligente.

En los casinos pasa algo parecido, incluso en las máquinas de los bares, la banca siempre gana, ya puedes encomendarte a Dios y todo el santoral, los vendedores de ilusión siempre serán más ricos y tú siempre serás más pobre.

Por cierto, el anuncio del sorteo de Navidad me gusta menos cada año, debería hacerlo el ministro de Hacienda.