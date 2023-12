No puedo dejar de escribir esta pieza para compartir el magnífico rato que pasé asistiendo al musical The Book of Mormon, que se representa estos días en el Teatro Calderón de Madrid. Es una adaptación a la escena española de la obra original que se exhibe sin interrupción desde hace más de diez años en Broadway y algo menos en Londres. La historia es tremendamente atrevida y divertida, aunque no le faltan exabruptos y salidas de tono como no era menos de esperar en una obra escrita originalmente por los responsables de la serie animada South Park.

El tono gamberro de los diálogos (y de los gestos, porque la interpretación de los actores es enormemente física) se refuerza con una puesta en escena espectacular que no tiene nada que envidiar a la complejidad técnica de una producción operística, con más de una docena de intérpretes que bailan, cantan e interpretan con una fuerza proteica. Cualquiera en este país, y hasta en Uganda donde se localiza hipotéticamente la parte principal de la historia, se ha podido encontrar por la calle o al abrir la puerta de su casa a una parejita de atildados jóvenes con camisa blanca y corbata negra. Esas parejitas de mormones, son hermanos mormones, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se dispersan por múltiples países del mundo en misiones de dos años de duración haciendo puerta fría y parando ciudadanos por la calle, con la sana intención de reclutarlos para su fe o, como mínimo, hacerles donación del Libro del Mormón, el mismo que da pie al título del musical en cuestión. Lo curioso es que, para proporcionar el tono festivo, en momentos desternillante, en otros corrosivo a la historia de la fe mormona, no hay que recurrir a invenciones o subterfugios. La historia que cuentan los mormones de su propio origen y razón de ser es tan absolutamente chocante e increíble que su mera narración induce a las estentóreas carcajadas por parte del numeroso público que asiste a la representación. Y es que si algo demuestran las religiones organizadas, como es la sustentada por la fe de los mormones, es que la capacidad de la gente para creerse una historia, por muy increíble y demencial que parezca, es prácticamente infinita.